لو عندك سواد في الرقبة تخلصي منه على الفور بملعقة كركم معجزة التفتيح من أول مرة

يعاني الكثير من النساء من وجود اسمرار في منطقة الرقبة، وقد تختلف الأسباب وراء حدوث ذلك، ويبحث الكثير منهم عن وصفات طبيعية. فعالة قد تساعد في تغير لون الرقبة إلى اللون الطبيعي، وتفتيحها لتعطي شكل ومظهر جميل، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض بعض الوصفات التي قد تحقق هذه النتيجة الفعالة بسرعة، وبدون أي آثار سلبية، بل قد تساعد أيضًا على حماية الرقبة من أي عوامل قد تؤثر عليها بعد ذلك.

خلطة العسل لتبييض الرقبة

هذه الخلطة قد تساعد في تفتيح الرقبة بسرعة وخاصتًا في الحالات التي يزداد فيها الاسمرار بشكل ملحوظ مثل الاسمرار الناتج من الحمل والولادة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من العسل الابيض.

ملعقتين من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط على الرقبة.

افركي المكان جيدًا بشكل دائري ومستمر، وذلك لمدة عشرة دقائق، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء البارد جيدًا.

تكرر الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على أسرع نتيجة وتفتيح المنطقة بكل سهولة.

استخدام عصير الليمون الطبيعي لتبييض الرقبة

استخدام عصير الليمون يساعد في القضاء على الغمقان بشكل سريع وذلك من خلال طريقة الاستخدام الآتية:

اعصري كمية مناسبة من الليمون في طبق.

اغمسي بداخله قطنه نظيفة.

افركي القطنة في الرقبة مكان الاسمرار بشكل جيد، حتى تتشبع المنطقة بعصير الليمون.

اتركي الليمون على الرقبة لمدة ربع ساعة.

اغسليها بعد ذلك بالماء البارد.

الكركم لتبييض الرقبة السوداء

الكركم من أهم المواد الطبيعية المعروف بقدرته الرائعة في تفتيح البشرة بشكل عام وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الكركم.

ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض لتحصلي في النهاية على عجينة متماسكة لينة.

افركي العجينة في الرقبة.

استمري في الفرك واتركيه لمدة نصف ساعة على الجلد.

اغسليه بعد ذلك بالماء البارد.

يفضل تكرار استخدام الماسك كل يومين للحصول على أسرع نتيجة.

خلطة الدقيق والليمون لتبييض الرقبة

اصنعي عجينة من عصير الليمون والدقيق فقد تساعد في تفتيح الرقبة ونعومتها في فترة بسيطة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الدقيق.

ملعقة من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق