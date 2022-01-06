برغوة كثيفة أعملي كوب من القهوة التركية على أصولها ألذ قهوة بوش ممكن تشربيها

يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة لأنها تحتوى على الكثير من الفوائد، تقوم القهوة بمحاربة الاكتئاب وتعمل على زيادة الشعور بالسعادة، كما انها تقوى الذاكرة وتفيد عضلة القلب كثيراً، وتعمل القهوة على التقليل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة من السرطانات، وتقى من الإصابة بمرض السكر، ولديها الكثير من الفوائد الأخرى التي تفيد جسم الإنسان.

طريقة عمل القهوة التركية

يوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل القهوة التركية، ومن أشهر الوصفات التي يتم استخدامها لعمل القهوة التركي ما يلى:

المكونات:

كوب إلا ربع من الماء.

معلقة صغيرة ونصف سكر.

عدد ٣ ملاعق من القهوة المطحونة.

طريقة تحضير القهوة التركية:

نقوم بخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة، ثم نضعها في كنكه البن على نار هادئة جداً، مع عدم تقليب القهوة على النار.

بعد مرور ثلاث دقائق نرفع كنكة البن من على النار، وبعد ذلك نقوم بإزالة وش القهوة ونقوم بتقسيمها علي فنجانين.

ثم بعد ذلك نعيد القهوة مرة أخرى على النار لقليل من الثواني.

يجب عند سكب القهوة في الفنجان ان تكون الكنكة قريبة منه حتى نحافظ على وجود الرغوة، وتقوم حبيبات القهوة بالاستقرار في قاع الفنجان ثم تقدم.

طريقة أخرى لعمل القهوة التركي

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأصلية لعمل القهوة التركي، ولا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود ولا يدخل في صنعها الكثير من المكونات أيضاً، وهي عبارة عن:

المكونات:

كوب ماء بارد.

معلقة كبيرة بن مطحون.

معلقة صغيرة هيل مطحون.

سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير القهوة التركية الأصلية: