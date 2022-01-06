أعملي الأرز باللبن بالمانجو بطريقة مختلفة ومميزة وطعم ومذاق لذيذ زي الجاهز

يعشق الشعب المصري تناول الحلويات المختلفة بشكل مستمر، لذلك تسعى كل أم إلى تحضير اصناف من الحلويات بشكل مختلف، ولذلك تقع في حيرة الاختيار بين العديد من الأصناف التي بالفعل قد تنال إعجاب جميع أفراد أسرتها، وطريقة تحضير، وسوف نقدم طريقة عمل الارز باللبن المحبوب جدًا من الكثير من الناس، ولكن بشكل مختلف وهو إضافة إليه المانجه اللذيذة أيضًا التي يحبها الكثير من الناس، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض طريقة تفصيلية لعمل الأرز باللبن بالمانجة.

طريقة تحضير الارز باللبن بالمانجة اللذيذ

تعتبر المانجة من الفواكه الصيفية الجميلة وهي تعتبر من أكثر انواع الفاكهة محبوب جدًا لدى الكثير، وبالفعل عند إضافتها على الارز باللبن تعطي له طعم لا يقاوم وسوف يحبونه عائلتك بالتأكيد وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوب من حليب جوز الهند الطبيعي.

نصف كوب من الأرز.

اربع ملاعق كبار من السكر.

رشة ملح بسيطة.

مكونات بيورية المانجه

حبة واحدة من المانجو الناضجة.

ملعقتين كبار من السكر.

قطرات من عصير الليمون.

قومي بتنقية الارز في البداية، ثم غسل الارز جيدًا في المياه الجاري.

صفي الأرز من المياه تمامًا.

ضعي حليب جوز الهند في وعاء، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي إليه الأرز والسكر والملح.

اخفضي النار على المكونات، مع التقليب المستمر للمكونات.

استمري في التقليب حتى ينضج الأرز بالكامل.

ضعي الأرز في كاسات الخاصة به واتركيه يبرد حتى يتم تجهيز بيورية المانجة.

احضري المانجه، واختياري ثمار المانجة متماسكة حتى يمكن تقطيعها قطع.

قشري المانجة، وقطعيها شرائح ثم إلى مربعات صغيرة.

احضري الخلاط الكهربائي أضيفي بداخل الخلاط نصف الكمية من المانجة، مع إضافة السكر مع إضافة قطرات عصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط المكونات، ويصبح صوص سميك بعض الشيء.

أضيفي ملعقة من هذا الصوص على كاسات الارز باللبن ومن فوقها أضيفي بعض قطع المانحة التي تبقت.

ادخلي كاسات الارز باللبن بالمانجة داخل الثلاجة واتركيها لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتى تتماسك بشكل أفضل.

ويتم تناوله باردًا، بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الارز باللبن بالمانجة