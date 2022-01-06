سحر مفعول الكركم لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة خلال دقائق

تعاني الكثير من الفتيات والنساء من بعض المناطق التي تختلف لونها عن باقي أجزاء الجسم، وقد يرجع ذلك بسبب تعرض هذه المناطق بشكل مستمر ومباشر إلى أشعة الشمس الحارقة، ومن أهم هذه المناطق هي اليدين والرجلين، وبما أن هذين المنطقتين تظهر دائمًا فتعطي شكل غير محبب تمامًا، خاصتًا لمن هم مقبلين على الزواج، ولذلك يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية المجربة التي لها مفعول رائع في التخلص من هذه المشكلة.

أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح اليدين والرجلين

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي خل في عمل وصفات، وخلطات يمكن الالتزام بتطبيقها على منطقتين اليدين والرجلين وتعطي نتيجة رائعة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة اللبن الحليب لتبييض اليدين والرجلين

اللبن الحليب من أهم المواد الطبيعية التي لها فاعلية أكيدة في تفتيح لون البشرة بكل سهولة، وذلك لاحتوائها على حمض اللاكتيك، وايضًا احتوائه على البروتين الطبيعي، وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بغسل اليدين والرجلين قبل استخدام الوصفة، حتى يكون الجلد مهيأ لذلك.

اغمسي قطعة من القطن في اللبن الحليب.

قومي بمسح اليدين والقدمين به.

اتركي اللبن الحليب على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي المنطقة بعد ذلك بالماء الفاتر.

وصفة الليمون مع ماء الورد

هذه الوصفة تحتوي على الليمون القادر بشكل سريع وفعال على تفتيح البشرة، كما أنها تحتوي أيضًا على ماء الورد الذي يعطي النضارة والنعومة لليدين والرجلين وطريقة الاستخدام كالتالي:

اضيفي كوب من ماء الورد مع ربع كوب من عصير الليمون المركز، مع إضافة ملعقة من الجلسرين.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا.

وزعي الخليط على اليدين والرجلين.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اغسلي يديك بعد ذلك بالماء الفاتر.

الكركم لتفتيح اليدين والرجلين بسرعة

الكركم يحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد في تفتيح الجلد بسرعة وفاعلية، ولذلك فهو يعطي نتيجة رائعة لليدين والرجلين وطريقة الاستخدام كالتالي: