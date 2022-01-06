إليكي البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات بطعمها الرائع واللذيذ وبطريقة سهلة وصحية

البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أشهي واحلي أنواع الحلويات الشرقية، والتي تنتشر في كل الوطن العربي وخاصتا مصر، حيث أن البقلاوة لها العديد من الطرق المختلفة لتقديمها فحيث يمكن أن تقدم البقلاوة على شكل مربعات، أو مثلثات، أو أصابع، وكما أن هناك حشوات عديدة ومتنوعة للبقلاوة فهناك بقلاوة محشية بالمكسرات بمختلف أنواعها، أو بقلاوة محشية بالقشطة والعسل وغيرها الكثير، وحتي تكون البقلاوة مميزة ولها طعم رائع وشهى لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل التي تكون بها، ونظرا لمذاق البقلاوة اللذيذ تسعى غالبية السيدات في البحث عن أسرع طريقة لعمل البقلاوة في المنزل، وذلك بدلا من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والتي تباع بأعلى الأسعار.

بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة أو الزبدة.

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل وضع صينية البقلاوة بها .

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن.

نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى.

بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها.

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