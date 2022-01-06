بعجينة قطنية وخفيفة أعملي القطايف على أصولها في المنزل وسر عملها زي الجاهزة

من أكثر انواع المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس هي الحلويات لأنها تعد ذات طعم ومذاق حلو ورائع، حيث للحلويات القدرة على غذاء المخ وخلاياه وأنسجته بالإضافة إلى تعديل الهرمونات المفرزة من داخل أعضاء الجسم مثل البنكرياس وكذلك إمداد الجسم بالطاقة اليومية التي يحتاجها الإنسان لذلك علينا الحرص على تناول هذه الحلويات يوميا بكميات محدودة ولا يجب الإفراط في تناولها حتى لا نعمل على خلل في إفراز بعض الهرمونات والإصابة بالعديد من الأمراض ومنها مرض السكر الناتج من خلل في إفراز هرمون الأنسولين بالبنكرياس، ومن المعروف عادة توجد هناك العديد من الأنواع للحلويات ومنها الكنافة أو البسبوسة أو الكيك أو القطايف أو بلح الشام وغيرها من الأنواع الأخرى من الحلويات المرغوبة.

طريقة عمل القطايف

المكونات

ثلاث أكواب فقط من الدقيق الأبيض.

كوب واحد فقط من الماء الدافئ.

نصف كوب واحد فقط من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

كمية من المكسرات للحشو.

أحضري وعاء عميق وكبير وضعي به ثلاث أكواب فقط من الدقيق مع ربع ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر

وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها.

بعد ذلك أحضري طبق آخر صغير وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفقها جيدا ثم ضعيها على مخلوط الدقيق وضيفي إليها كوب واحد من الماء الدافئ مع نصف كوب من الحليب السائل وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى تتمكني من الحصول على عجينة شبه سائلة وفي نفس الوقت ذات قوام كثيف وإذا لم تتمكني من الحصول على هذه القوام قومي بإضافة كمية أخرى من الحليب على هذه العجينة حتى تحصلين علي قوام مناسب.

بعد ذلك أحضري طبق آخر صغير وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفقها جيدا ثم ضعيها على مخلوط الدقيق وضيفي إليها كوب واحد من الماء الدافئ مع نصف كوب من الحليب السائل وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى تتمكني من الحصول على عجينة شبه سائلة وفي نفس الوقت ذات قوام كثيف وإذا لم تتمكني من الحصول على هذه القوام قومي بإضافة كمية أخرى من الحليب على هذه العجينة حتى تحصلين علي قوام مناسب. بعد الحصول على هذا القوام قومي بتحضير طاسة مسطحة وقومي بمسحها بكمية قليلة من الزيت وضعيها على نار هادئة الحرارة واتركيها حتي تسخن جيدا، بعد ذلك ضعي بها كمية قليلة جدا من العجين واتركيها على النار حتى تتماسك وتصبح على شكل قرص دائري صغير وعليكي بتقليبها حتى تنضج، بعد ذلك عليكي برفعها من على النار واتركيها جانبا.

وعليكي بتكرار نفس هذه الخطوات مع باقي كمية العجين الأخرى ثم أحضري طبق آخر وضعي به خلطة المكسرات التي تستخدمينها في الحشو وهي خلط جوز هند مع الفول السوداني مع البندق والفسدق وقومي بتقليبها مع بعضها بعد ذلك أحضري قرص عجينة القطايف وقومي بحشوها بهذه الحشوة ثم قومي بغلقها جيدا وبإحكام حتى لا تخرج الحشوة أثناء قلي القطايف في الزيت.

بعد الإنتهاء من حشو القطايف بالمكسرات أحضري طاسة عميقة وبها كمية غزيرة من الزيت وضعيها على النار عالية الحرارة واتركيها حتي تسخن بعد ذلك قومي بقلي القطايف حتي تنضج جيدا وتصل إلى اللون البني الجذاب.

بعد ذلك قومي برفع القطايف من على النار واتركيها جانبا وعليكي بتحضير الشربات التي تسقي بها القطايف حتى تحصلين علي الطعم الحلو الجميل وهي تحضير إناء وضعي به كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الماء مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات على النار حتى يصبح القوام كثيف بعد ذلك ارفعيه من على النار وقومي بغمس القطايف في هذا الشربات ثم قومي بتقديمه في طبق تقديم آخر ويصبح بذلك جاهز لتناوله كنوع من أنواع الحلويات.

طريقة التحضير