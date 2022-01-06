أقوى وأرخص كيراتين طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد حتى للبنات الصغار

كيراتين طبيعي للشعر المجعد وهذا ما تبحث عنه كل الفتيات والسيدات، حيث أنه لم يعد يقف على عمراً محدد، فمشكلة الشعر الجاف الخشن والمجعد يعاني منها الكثير من الأطفال حتى الكبار، ويعتبر الشعر الناعم كالحرير هو حلم كل كل فتاة، وهنا سوف نوضح طريقة تحضير ماسك للشعر يمكن أن يستخدم للأطفال والكبار لأنه يتكون من مواد طبيعية، وله تأثير على الشهر بسبب تأثير الكيراتين ولكن بصورة طبيعية وآمنة على صحة الشعر.تحضير كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن
توجد وصفة هامة حققت نجاح مع الشعر المجعد والخشن، حيث أنها تزيد من نعومة وانسيابية الشعر مما يعطي مظهر رائع للشعر ويزيد من جماله، وتتكون الوصفة من مكونات بسيطة وهي:
- بذور الكتان و زيت الزيتون.
- توضع 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان مع كوبين من الماء على النار حتى تغلي.
- تظل على النار حتى تظهر رغوة بيضاء في الإناء الموضوع فيه.
- تغلق النار وبعد ذلك يتم تصفية بذور الكتان للحصول على المزيج الهلامي دون وجود قشرة بذور الكتان.
- يضاف زيت الزيتون على الوصفة السابقة.
- يتم تقسيم الشعر إلى عدة أقسام وبعد ذلك يتم وضع الماسك على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة وهو مغطى بقناع الحمام.
- يغسل الشعر بالشامبو والماء جداً حتى يتم التخلص من بقايا الماسك على الشعر.
- مشطي شعرك بعد أن يجف وسوف تلاحظين الفرق.
- يمكن استخدام الوصفة ولكن باستبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند، مع وضع النشا في الوصفة حتى يعطي فرد أكثر للشعر، وهذه الوصفة تساعد في التخلص من التجاعيد وتجعل الشعر أكثر انسيابية.
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كيراتين طبيعي للشعر المجعد وهذا ما تبحث عنه كل الفتيات والسيدات، حيث أنه لم يعد يقف على عمراً محدد، فمشكلة الشعر الجاف الخشن والمجعد يعاني منها الكثير من الأطفال حتى الكبار، ويعتبر الشعر الناعم كالحرير هو حلم كل كل فتاة، وهنا سوف نوضح طريقة تحضير ماسك للشعر يمكن أن يستخدم للأطفال والكبار لأنه يتكون من مواد طبيعية، وله تأثير على الشهر بسبب تأثير الكيراتين ولكن بصورة طبيعية وآمنة على صحة الشعر.تحضير كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن
توجد وصفة هامة حققت نجاح مع الشعر المجعد والخشن، حيث أنها تزيد من نعومة وانسيابية الشعر مما يعطي مظهر رائع للشعر ويزيد من جماله، وتتكون الوصفة من مكونات بسيطة وهي:
- بذور الكتان و زيت الزيتون.
- توضع 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان مع كوبين من الماء على النار حتى تغلي.
- تظل على النار حتى تظهر رغوة بيضاء في الإناء الموضوع فيه.
- تغلق النار وبعد ذلك يتم تصفية بذور الكتان للحصول على المزيج الهلامي دون وجود قشرة بذور الكتان.
- يضاف زيت الزيتون على الوصفة السابقة.
- يتم تقسيم الشعر إلى عدة أقسام وبعد ذلك يتم وضع الماسك على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة وهو مغطى بقناع الحمام.
- يغسل الشعر بالشامبو والماء جداً حتى يتم التخلص من بقايا الماسك على الشعر.
- مشطي شعرك بعد أن يجف وسوف تلاحظين الفرق.
- يمكن استخدام الوصفة ولكن باستبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند، مع وضع النشا في الوصفة حتى يعطي فرد أكثر للشعر، وهذه الوصفة تساعد في التخلص من التجاعيد وتجعل الشعر أكثر انسيابية.