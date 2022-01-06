أقوى وأرخص كيراتين طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد حتى للبنات الصغار

كيراتين طبيعي للشعر المجعد وهذا ما تبحث عنه كل الفتيات والسيدات، حيث أنه لم يعد يقف على عمراً محدد، فمشكلة الشعر الجاف الخشن والمجعد يعاني منها الكثير من الأطفال حتى الكبار، ويعتبر الشعر الناعم كالحرير هو حلم كل كل فتاة، وهنا سوف نوضح طريقة تحضير ماسك للشعر يمكن أن يستخدم للأطفال والكبار لأنه يتكون من مواد طبيعية، وله تأثير على الشهر بسبب تأثير الكيراتين ولكن بصورة طبيعية وآمنة على صحة الشعر.

توجد وصفة هامة حققت نجاح مع الشعر المجعد والخشن، حيث أنها تزيد من نعومة وانسيابية الشعر مما يعطي مظهر رائع للشعر ويزيد من جماله، وتتكون الوصفة من مكونات بسيطة وهي: