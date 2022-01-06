سر عمل البسبوسة بالحليب المكثف مثل المحلات بالظبط في المنزل لونها جولد رائع نوضحه إليكم، حيث تصنف البسبوسة من أشهر الحلويات العربية الشرقية والتي لا يوجد منافس لها كبيرًا كان أم صغيرًا، وعلى الرغم من أن طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق لعمل الحلويات ولكن كل منطقة لها طريقة مميزة خاصة بها لعمل البسبوسة، لهذا تحتار ربة المنزل عند التفكير في عمل البسبوسة في المنزل لكثرة الطرق الموجودة وعدم معرفة ما هي الطريقة الأنجح لعمل البسبوسة، ولكن لا داعي للبحث أكثر من ذلك فنحن اليوم نقدم لكم أفضل طريقة لعمل البسبوسة الذهبية المقرمشة في المنزل بدون مجهود أو تعب تابعوا معنا للتعرف على سر البسبوسة الذهبية التي تذوب في الفم.

سر عمل البسبوسة بالحليب المكثف مثل المحلات

سنجد أن المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة الذهبية في المنزل بسيطة وهي:

من جوز الهند نحتاج ثلاثة ملاعق حجم كبير.

وثلاثة أكواب كاملة سميد مخصص للبسبوسة.

كوب إلا ربع حليب سائل.

نحتاج كوب إلا ربع من السمن الطري.

وكوب إلا ربع سكر أبيض.

وسر البسبوسة الذهبية هو إضافة رشة بسيطة من الدقيق مع المكونات.

ونحتاج مقدار مناسب من الشربات.

ملعقتين من الحليب المكثف.

طريقة تنفيذ البسبوسة المنزلية

ويتم تحضير عمل البسبوسة الذهبية في المنزل مع تنفيذ الخطوات الآتية: