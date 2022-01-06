أعملي الملوخية على الطريقة المصرية الأصلية بالثوم والسمنة البلدي بطعم وريحة جنان

الملوخية من الأطباق المفضلة لدي الجميع وهي أكلة ملوكي معروفة منذ قديم الزمان ويمكن عملها بطرق كثيرة ولكل واحدة منهم مذاقها مختلف وجذاب، وتحتوي الملوخية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة في البيت والطعم روعة فتابعونا.

طريقة عمل الملوخيه

المكونات:

نصف كيلو ملوخية.

كمية مناسبة من الشوربة.

ملح.

مكعب مرقة.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ملعقة ونصف ثوم مفروم.

طريقة التحضير:

نرفع وعاء على النار ونضيف إليه الملوخية ثم نضع الشوربة تدريجيا ونقلب للحصول على قوام ثقيل. يضاف مكعب المرقة مع رشة من الملح ونتركها على النار حتى الغليان في مقلاة مضاف إليه السمنة. نحمر الثوم والكزبرة الناشفة المطحونة ثم يصب على الملوخية وتأخذ غلوة واحدة فقط وترفع من النار. تصب الملوخية وهي ساخنة وتقدم مع عيش بلدي محمص وفراخ محمرة وشوربة لسان عصفور وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالطماطم

المكونات:

نصف كيلو ملوخية.

2 حبة من الطماطم.

5 فصوص ثوم.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة سمنة.

ملح وفلفل أسود.

شوربة أو ماء ساخن.

طريقة التحضير: