طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بخلطة مختلفة وطعم لذيذ

تحتل البطاطس نسبة عالية في الاستهلاك ويوجد طرق مختلفة لعملها سواء كانت محمرة أو صينية باللحمة أو الفراخ أو محشية باللحمة المفرومة ولكل وصفة منهم مذاق شهي، وفي الآونة الأخيرة انتشرت في برامج الطبخ البطاطس المحشية باللحمة ونالت إعجاب الكثير واليوم نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة وبمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة تقوير البطاطس المحشيه لحمة مفرومة

المكونات:

كيلو بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

زبدة.

كمية مناسبة من الصنوبر.

ملعقة من صلصة الطماطم.

حبة كبيرة من الفلفل الحلو الأحمر.

2 حبة من الطماطم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

زيت ذرة.

ملعقة صغيرة بهارات.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

نقوم بتقشير حبات البطاطس ونغسلها جيدا للتخلص من الأتربة ثم نتخلص من أحد أطراف البطاطس وباستخدام المقورة. نقوم بتفريغ البطاطس مثل الكوسا واحرصي على عدم إحداث ثقوب في الجوانب الخاصة بها واحتفظي بالقلب الداخلي لها في وعاء جانبي. نغمر البطاطس في كمية مناسبة من الماء حتى لا يتغير لونها نرفع وعاء على النار مع الزبدة ونضع اللحمة المفرومة. يضاف عليها الملح والفلفل الأسود مع البهارات ونقلب حتى تنضج ثم توضع جانبا نقلي الصنوبر في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي. نضع الصنوبر على اللحمة المفرومة في الخلاط الكهربائي تضاف الطماطم مع الفلفل الحلو وأيضا زيت الزيتون والصلصة والبهارات. نحشي البطاطس باللحمة المفرومة ثم ترص في صينية مغلفة بالزبدة وقلب البطاطس ونغمره بخليط الطماطم ونتركها في الفرن حتى تنضج.

صينية حلقات البطاطس باللحمة المفرومة

المكونات:

بطاطس مقطعة حلقات.

بصل مقطع حلقات.

فلفل مقطع حلقات.

طماطم مقطعة حلقات.

لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة .

ملح وفلفل أسود.

ثوم وبصل بودرة.

زيت.

طريقة التحضير: