بدون ما تشرب نقطة زيت أقلي البطاطس والطعمية بطريقة صحية بطعم مقرمش ولذيذ

لا يخلو الطعام المصري من الطعميه والبطاطس المحمرة وفي بعض الأوقات نرغب بعملهم في البيت بدلا من شرائهم جاهزين من محلات الفول، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طرق مختلفة لعمل الطعميه زي الجاهزة وأحلى بمكونات بسيطة من البيت مع البطاطس المقلية وبأقل تكلفة تابعوا المقال للتعرف على باقي التفاصيل.

طريقة قلي البطاطس والطعمية

المكونات:

ثلاثة أرباع كيلو بطاطس مهروسة ومسلوقة.

2 بيضة.

بصل وثوم بودرة.

بابريكا.

كمون.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس.

سمسم.

طريقة التحضير:

نخلط البطاطس المهروسة في وعاء كبير مع البيض وباقي المكونات السابقة ما عدا السمسم ونقلب حتى تتجانس المكونات. نترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تشكل على هيئة أقراص الطعميه وعلى الوجه السمسم وتقلي في زيت غزير وساخن. عندما تأخذ اللون المناسب ترفع من النار ونتركها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الطعمية في البيت

المكونات:

ربع كيلو فول مدشوش أو حمص منقوع على حسب الرغبة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 حبة من البصل المقطع.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملح وكمون.

ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

في الكبة الكهربائية نضع الفول المدشوش أو الحمص مع البقدونس والبصل وباقي المكونات السابقة ونضربهم جيدا. عندما نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة نقوم بعمل أقراص من الطعميه وتقلي في زيت غزير وعلى الوجه نضع سمسم. ويمكن حشو الطعميه بالليمون المعصفر أو الجبن وعندما تاخذ اللون المناسب ترفع على مناديل مطبخ وتقدم وهي ساخنة.

طريقة قلي البطاطس

المكونات:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ماء مغلي.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ملعقة خل.

شطة.

طريقة التحضير: