الطريقة السحرية لعمل تتبيلة اللحم المشوي بعدة مكونات بسيطة في منزلك

تتبيلة اللحم المشوي هي التي تعطي مذاقا رائعا عند شوي اللحم لذلك يجب أن تتبل بطريقة صحيحة والحرص التام على عدم زيادة الملح بها حتى تتبل بشكل صحيح، وتسعى ربات المنازل دائما إلى عمل شوي اللحم بطريقة رائعة وبتتبيلة مختلفة وذلك حتى ترضي جميع أفراد أسرتها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تتبيل اللحم المشوية وطريقة شويها من خلال هذا المقال.

الطريقة السحرية لعمل تتبيلة اللحم المشوي

تحضير تتبيلة اللحم المشوي في المنزل يكون أسهل ما يكون وتكون مكوناتها سهلة للغاية وتتوفر في كل منزل فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية أو مكلفة ولذلك سوف نتعرف على مكونات التتبيلة من خلال النقاط التالية:-

المكونات:

كيلو لحم مقطع مكعبات.

بصلة مفرومة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل اسود صغيرة.

ملعقة كبيرة من البهار المطحون.

٢ ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة خل كبيرة.

٣ ملاعق زيت زيتون.

أن طريقة تحضير اللحمة المتبلة لا يأخذ أي وقت أو مجهود فأن طريقة تحضيرها سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-