الطريقة السحرية لعمل تتبيلة اللحم المشوي بعدة مكونات بسيطة في منزلك

تتبيلة اللحم المشوي هي التي تعطي مذاقا رائعا عند شوي اللحم لذلك يجب أن تتبل بطريقة صحيحة والحرص التام على عدم زيادة الملح بها حتى تتبل بشكل صحيح، وتسعى ربات المنازل دائما إلى عمل شوي اللحم بطريقة رائعة وبتتبيلة مختلفة وذلك حتى ترضي جميع أفراد أسرتها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تتبيل اللحم المشوية وطريقة شويها من خلال هذا المقال.الطريقة السحرية لعمل تتبيلة اللحم المشوي
تحضير تتبيلة اللحم المشوي في المنزل يكون أسهل ما يكون وتكون مكوناتها سهلة للغاية وتتوفر في كل منزل فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية أو مكلفة ولذلك سوف نتعرف على مكونات التتبيلة من خلال النقاط التالية:-
المكونات:
- كيلو لحم مقطع مكعبات.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة فلفل اسود صغيرة.
- ملعقة كبيرة من البهار المطحون.
- ٢ ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة خل كبيرة.
- ٣ ملاعق زيت زيتون.
أن طريقة تحضير اللحمة المتبلة لا يأخذ أي وقت أو مجهود فأن طريقة تحضيرها سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-
- نحضر أناء كبير ونضع به قطع اللحمة بعد غسلها تنشيفها جيدا.
- نضع عليها البصل المفروم والملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون.
- نقوم بتقليب الخليط جيدا ونترك اللحمة في هذه الخلطة لمدة ٤ساعات حتى تتشرب من التتبيلة مع الحرص على تغطيتها بكيس نايلون..
- نتركها في الثلاجة بعد انتهاء ٤ ساعات نحضرها ونضعها في أسياخ الشواء ثم نقوم بشويها على الفحم.
- ويمكن لمن لا يملكون مشواه أن يحضروا صينية من التيفال أو الجرانيت ويقوموا بدهنها بملعقة من زيت الزيتون بواسطة فرشاة ثم يقوموا بعد ذلك بوضع قطع اللحمة المتبلة بها.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٢٠ دقيقة مع متابعتها حتى نخرجها طرية ولذيذة.
- نقوم بعد ذلك بتقديم اللحم في أطباق مسطحة مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.
- يجب أن تحرص جميع ربات المنازل على عمل اللحمة بهذه الطريقة وذلك لأن الأطفال سوف يحبونها كثيرا، وسوف تكون صحية أكثر، يمكن لأصحاب الحمية الغذائية أن يتناولنها دون خوف من زيادة الوزن.
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تتبيلة اللحم المشوي هي التي تعطي مذاقا رائعا عند شوي اللحم لذلك يجب أن تتبل بطريقة صحيحة والحرص التام على عدم زيادة الملح بها حتى تتبل بشكل صحيح، وتسعى ربات المنازل دائما إلى عمل شوي اللحم بطريقة رائعة وبتتبيلة مختلفة وذلك حتى ترضي جميع أفراد أسرتها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تتبيل اللحم المشوية وطريقة شويها من خلال هذا المقال.الطريقة السحرية لعمل تتبيلة اللحم المشوي
تحضير تتبيلة اللحم المشوي في المنزل يكون أسهل ما يكون وتكون مكوناتها سهلة للغاية وتتوفر في كل منزل فهي لا تحتاج إلى تكاليف عالية أو مكلفة ولذلك سوف نتعرف على مكونات التتبيلة من خلال النقاط التالية:-
المكونات:
- كيلو لحم مقطع مكعبات.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة فلفل اسود صغيرة.
- ملعقة كبيرة من البهار المطحون.
- ٢ ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة خل كبيرة.
- ٣ ملاعق زيت زيتون.
أن طريقة تحضير اللحمة المتبلة لا يأخذ أي وقت أو مجهود فأن طريقة تحضيرها سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-
- نحضر أناء كبير ونضع به قطع اللحمة بعد غسلها تنشيفها جيدا.
- نضع عليها البصل المفروم والملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون.
- نقوم بتقليب الخليط جيدا ونترك اللحمة في هذه الخلطة لمدة ٤ساعات حتى تتشرب من التتبيلة مع الحرص على تغطيتها بكيس نايلون..
- نتركها في الثلاجة بعد انتهاء ٤ ساعات نحضرها ونضعها في أسياخ الشواء ثم نقوم بشويها على الفحم.
- ويمكن لمن لا يملكون مشواه أن يحضروا صينية من التيفال أو الجرانيت ويقوموا بدهنها بملعقة من زيت الزيتون بواسطة فرشاة ثم يقوموا بعد ذلك بوضع قطع اللحمة المتبلة بها.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٢٠ دقيقة مع متابعتها حتى نخرجها طرية ولذيذة.
- نقوم بعد ذلك بتقديم اللحم في أطباق مسطحة مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.
- يجب أن تحرص جميع ربات المنازل على عمل اللحمة بهذه الطريقة وذلك لأن الأطفال سوف يحبونها كثيرا، وسوف تكون صحية أكثر، يمكن لأصحاب الحمية الغذائية أن يتناولنها دون خوف من زيادة الوزن.