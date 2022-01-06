أعملي البان كيك بمقادير مظبوطة وخفيفة بطريقة مختلفة وطعم روعة أحلي من الجاهز

يقبل العديد من الناس على تناول الحلويات بكثرة لأنها تعد ذات المذاق الحلو الذي يعمل على تعديل الحالة المزاجية لهم، ونجد العديد من الأطفال والكبار يقبلون على تناولها ولكننا يجب علينا بأن لا نتناول كميات كبيرة من هذه الحلويات حتى لا نصاب بالأمراض ومنها مرض السكر ويجب علينا بأن نتناول كميات معتدلة من هذه الحلويات يوميا حتي نتمكن من غذاء خلايا المخ وتغذيتها، وتعتبر الحلويات متعددة الأصناف ومنها يوجد الكيك والكنافة والجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى من الحلويات، حيث يعتبر النوع من الحلويات المتعدد الأطعم والذي يمكن تقديمه على أشكال مختلفة هو الكيك حيث يمكن عمل الكيك وتقديمه على صور مختلفة وبأسماء مختلفة ومنها كيك السويسرول وكيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك الشاي وتوجد هناك طريقة مختلفة لتقديم الكيك بطريقة لذيذة وهي البان كيك والكب كيك ويعتبران هذان النوعان من الكيك ذات طعم مختلف عن باقي أنواع الكيك الأخرى خاصة البان كيك.

كوبان إثنان ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب واحد فقط من الحليب السائل.

نصف كوب واحد فقط من الماء.

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات فقط من البيض.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

كمية من الفواكه للحشو.

كمية من الشيكولاتة للحشو.

عليكي بتحضير وعاء كبير وعميق وضعي به كوبان إثنان ونصف من الدقيق الأبيض مع ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الفانيليا مع ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها.

بعد ذلك عليكي بخفق ثلاث حبات من البيض في طبق كبير جيدا وضيفي إليها نصف كوب من الزبدة السائلة وقومي بتقليب الزبدة مع البيض جيدا وقومي بوضعها على خليط الدقيق وضيفي إليها نصف كوب من الحليب السائل مع نصف كوب من الماء مع ملعقة واحدة كبيرة من السكر مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة ذات قوام كثيف وشبه سائلة.

بعد ذلك أحضري طاسة على شكل دائري وقومي بدهنها بكمية من السمنة وضعيها على نار هادئة الحرارة ثم ضيفي بها كمية من العجين الذي تم تحضيره وعليكي بتقليب هذه العجينة على النار حتى أن تتماسك ثم قومي بإخراجها من النار وضعيها في طبق مسطح كبير.

بعد ذلك كرري نفس هذه الخطوات مع باقي العجين الأخرى، بعد الإنتهاء من تسوية العجين والحصول علي قرص دائري رقيق من هذه العجينة أحضري طبق كبير وواسع ومسطح وقومي برص قرص من العجين وضعي عليها كمية من الشيكولاتة فوقها كمية الفواكه التي ترغبين بها ثم قومي بوضع قرص آخر من العجين وضيفي إليها كمية أخرى من الشيكولاتة وعليها كمية من الفواكة وإستمري بعمل هذه الطريقة حتى نفاذ كمية العجين.

بعد الإنتهاء من هذه الكمية نكون قد حصلنا في النهاية على بان كيك رائع وذات طعم جميل وشكل جذاب علينا بتناوله بطعم جميل جدا وشهي.

المكوناتطريقة التحضير