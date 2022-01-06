ضعي هذا المكون على الشامبو لتكثيف شعرك بغزارة وإنبات الفراغات لن يسقط مرة أخرى

لكي يصبح الشعر قوي وصحي ومحتفظ بطوله ونعومته، يجب علينا الاهتمام به ورعايته بأفضل شكل ممكن وذلك من خلال غسله بأفضل أنواع الشامبو الطبيعية الخالية من الكيماويات الضارة، ولكي يصبح الشامبو مفيد ومغذي للشعر يجب إضافة مكون سحري للشامبو هذا المكون يغذي الشعر وينبته بغزارة ويزيد من طوله، ويجعل الشعر جميل وناعم.

تعمل هذه الوصفة على إنبات الشعر والقضاء على الصلع، لأن لها دور فعال في تنشيط الدورة الدموية المسئولة عن نمو بصيلات الشعر وتقويتها، كما أنها تمنع تساقط الشعر من أول استعمال، وتقضي على هيشان الشعر والتجاعيد والقشرة والتهابات فروة الرأس وتجعل الشعر ناعم ولامع جدًا .

يتم تحضير هذه الوصفة من المكونات التالية:

شامبو من أي نوع.

القرنفل المطحون.

البن.

الريفو الأخضر الموجود في الصيدلية.

حمام كريم (من أي نوع).

القرنفل هو من الأعشاب الطبيعية المتوفرة لدى محلات العطارة، هذا العشب له العديد من الاستخدامات المفيدة للإنسان ومن بين تلك الاستخدامات استخدامه للشعر.

أما الريفو فهو يقضي تمامًا على القشرة الموجودة في الشعر ويعمل على تنظيف فروة الرأس.

الوصفة الأولى

يتم إضافة ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، وملعقتين كبيرتين من الشامبو المفضل داخل علبة بلاستيكية صغيرة الحجم، ثم نخلط القرنفل مع الشامبو بطريقة جيدة ونتركها على جنب فترة من الوقت.(هذه الوصفة خاصة بتطويل الشعر ونموه بغزارة)

الوصفة الثانية

في علبة أخرى نقوم بإذابة قرص من الريفو في ملعقة من الماء ثم إضافة ملعقة من حمام الكريم المفضل ونصف ملعقة من البن وتقليبهم جيدًا لكي يتجانسوا مع بعضهم البعض (هذه الوصفة للقضاء على القشرة والحبوب، بالإضافة لتنعيم الشعر وهي اختيارية).

هذه الكمية صغيرة تناسب الشعر القصير أما إذا كنت بحاجة لكمية كبيرة من الوصفة قومي بمضاعفة الكمية.

يتم وضع الوصفة الثانية على الشعر وفردها بطريقة جيدة حتى تصل إلى جذور الشعر وأطرافه، ثم يتم لف الشعر وتغطيته بورق استرتش وتركه ساعة أو أكثر، بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بماء دافئ أولًا للتخلص من حمام الكريم، ثم غسل الشعر بالوصفة الثانية.