ملعقة سحرية لشد الجسم بالكامل وترهلات الجلد والدهون في 7 أيام بدون تمارين

يعاني الكثير من الأشخاص من الترهلات التي تسبب لهم الإزعاج بشكل كبير وذلك يكون ناتج عن القيام بعمل حميات غذائية قاسية وفقدان الكثير من الكيلوجرامات مما يتسبب في ظهور الترهلات وقد تظهر الترهلات عند النساء بشكل أكثر من الرجال نتيجة الحمل والولادة، حيث تظهر ترهلات البطن بعد الولادة بشكل كبير ومزعج لأنه يشوه منظر الجلد ويترك مظهر غير جمالي يؤرق النساء للغاية.

خلطة البن المطحون والماء للتخلص من الترهلات

يوجد طرق كثيرة ومختلفة للتخلص من الترهلات وتعتبر الخلطات الطبيعية من أكثر هذه الطرق فاعلية ويعتبر البن واحد من هذه الطرق الذي يشد الترهلات بشكل كبير

المكونات

2 ملعقة من البن المطحون.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

نضع البن ونضع كمية تتناسب معه من الماء بحيث يتم الحصول على القوام الكريمي لكن لابد أن يكون متماسك قليلاً.

يتم تدليك مكان الترهلات بخليط القهوة لفترة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد الانتهاء من التدليك يصبح الجلد أكثر نعومة ويظهر الجلد بمظهر مشدود.

لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة في التخلص من الترهلات.

مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل للتخلص من الترهلات

تعتبر وصفة الشاي الاخضر والزنجبيل من أكثر الوصفات الفعالة في التخلص من الترهلات وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على شد الجلد

المكونات

ملعقة صغيرة من كل من الشاي الأخضر، الزنجبيل، النعناع، قشر الرمان المطحون.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء عميق ويوضع فيه كوبان من الماء.

يوضع الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع وقشر الرمان في الماء ويتم تقليبهم جيدًا.

يوضع الإناء على النار ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يرفع الخليط من على النار ويوضع في كوب ويتم تناوله فهو يساعد على التخلص من الترهلات.

يفضل تناول هذا الخليط ثلاثة مرات في اليوم للحصول على بشرة مشدودة وخالية من الترهلات.

خلطة الشبة والنشا وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة صغيرة من كل من الشبة والنشا وزيت الزيتون.

كمية صغيرة من الماء.

طريقة التحضير