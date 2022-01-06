في 10 دقائق أصنعي كريم أساس بملعقة نشا في المنزل مناسب للبشرة وخافي للعيوب

كريم الأساس يعتبر أهم مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها، فهو أساس للميك أب بشكل كامل وأول شيء يتم وضعه على البشرة، وتبلغ أهميته في أنه يساعد في توحيد لون البشرة، ويخفي ما بها من عيوب، ويعطي أيضاً نضارة لها ويستخدم لتفتيح لون البشرة بعض الدرجات، ولكن له أضرار مثل أنه مصنوع من مواد كيميائية تضر بالبشرة وتساعد في ظهور الحبوب في الوجه، ولهذا يمكن صنعه في المنزل بكل سهولة بمكونات سهلة كالنشا.

طرق عمل كريم الأساس في المنزل

توجد كثير من الطرق المستخدمة في صناعة كريم الأساس في المنزل بمكونات طبيعية آمنة على البشرة، ليس لها أضرار نهائياً، مثل:

الطريقة الأولى لعمل كريم الأساس بالنشا

المكونات:

عدد ٤ ملاعق نشا.

ملعقتان شوفان مطحون.

ملعقة كاكاو صغيرة.

عدة قطرات من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير

أولاً نخلط الشوفان والنشا جيداً.

ثم نضيف لهم الكاكاو بشكل تدريجي لنتحكم في لون ودرجة كريم الأساس المناسبة للون البشرة.

بعد ذلك نضيف الزيت ونقلب جيداً لنحصل على قوام كريمي.

ثم نضع الخليط في علبة لها غطاء ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

الطريقة الثانية لتحضير كريم الاساس

المكونات:

ملعقتان جل الصبار.

ملعقة كريم مرطب للبشرة.

ملعقة بودرة تفتيح للبشرة.

عدة نقاط من زيت شجرة الشاي.

ملعقة من أي مريم أساس خالي من الزيوت.

طريقة التحضير