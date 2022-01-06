بطريقة أشهر محلات حلويات طنطا أعملي المدلعة على أصولها بكل أسرارها وتكاتها

حلوى المدلعة من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي تشتهر بها مدينة طنطا، وحلوي المدلعة عبارة عن مجموعة من أنواع الحلويات الأخرى مع بعضها، مثل طبقة من البسبوسة وطبقة أخرى من الكنافة وبينها طبقة من القشطة، وتغطى هذه الحلوى من الوجه بطبقة من صوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل ويتم وضع عليها الكثير من أنواع مختلفة من المكسرات، وتم إطلاق اسم المدلعة عليها بسبب احتواءها على الكثير من طبقات الحلويات، وتحتوي على الكثير من السكريات والسعرات الحرارية لذلك لا ينصح بتناولها عند اتباع حمية غذائية لأنها تمد الجسم بالكثير من السعرات.

طريقة عمل المدلعة

بسبب حب الناس الشديد لحلوي المدلعة يبحث الكثير عن أفضل وأسهل طريقة لصنعها في المنزل مثل المحلات، ويوجد الكثير من الطرق لصنعها، ومن أسهل الوصفات ما يلى:

مكونات عمل المدلعة

مكونات المدلعة:

مقدار من البسبوسة.

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

مقدار من القشطة.

كريم شانتيه.

صوص الكراميل.

كوب من سكر.

معلقة كبيرة من الزبدة.

ثلث كوب من اللبن.

صوص الشوكولاتة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الشوكولاتة المبشورة.

ربع كوب من اللبن.

مكونات صنع الشربات:

كوب واحد من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ليمونة.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الشربات، وهو كالتالي: نضع السكر والماء على النار ونتركه حتى يغلي، ثم بعد ذلك نرفعه من على النار ونضع عصير الليمونة، نقوم باستخدامه إذا قمنا بصنع البسبوسة والكنافة في المنزل.

أولاً نقوم بتحضير البسبوسة في المنزل، أو نقوم باستخدام البسبوسة الجاهزة حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الكنافة في المنزل، أو نقوم باستخدام الكنافة الجاهزة حسب الرغبة.

وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من كريم الشانتيه على البسبوسة الموجودة في طبق للتقديم.

ثم بعد ذلك نضع على طبقة الكريم شانتيه المكسرات وقطع من المانجو.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكنافة، ثم نضع طبقة أخرى كريم شانتيه على الكنافة.

وفي النهاية نضع صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة.

طريقة عمل حلوى المدلعة: