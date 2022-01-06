تعالي اعرفي لو عندك زيت جونسون هيعمل ايه لبشرتك عند وضعه قبل النوم لن تصدقي جمالك

لم يقتصر استعمال زيت جونسون على بشرة الأطفال فقط، بل أصبحت تفضل النساء استخدامه أيضاً لأنه وجد أنه ذات تأثير فعال وقوي في حماية البشرة من الإجهاد، ومن المتعارف عليه أن زيت جونسون يدخل في تركيبه مواد طبيعية لذلك يعتبر آمن جداً عند الاستخدام على البشرة وخاصة الوجه سوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال على فوائد زيت جونسون للبشرة وكذلك مما يتكون زيت جونسون.

فوائد زيت جونسون للبشرة

من الضروري أن لا تخلو طاولة كل فتاة أو سيدة من زيت جونسون لما له من فوائد كثيرة للبشرة وكذلك الشعر لذلك يعتبر زيت جونسون من أهم الزيوت التي يجب استخدامها بانتظام للحفاظ على بشرة صحية ونقية وخاصة استعماله قبل النوم.

مما يتكون زيت جونسون

يتكون زيت جونسون من عدة مكومات طبيعية مثل خلاصة زيت الصبار، برافين ليكوديوم ويتكون ايضاً من ايزوروبيل بالميتات وعطر ويحتوى على أهم عنصر يعطي البشرة حيوية وإشراقه ويعمل كمرطب طبيعي وهو فيتامين ه، ويحتوي الزيت على كمية قليلة تساعد البشرة من عدم فقدان الرطوبة ويمنع حدوث الجفاف للبشرة.

يعد زيت جونسون من أفضل الزيوت التي تحمي البشرة من التلف وخاصة عند استخدامه قبل النوم ويستعمل زيت جونسون أيضاً في إزالة بقايا المكياج من على البشرة.

يعطى زيت جونسون بشرة خالية من اي عيوب وبخاصة عند استخدامه والوجه مبلل أو عند الاستخدام عقب الانتهاء من الاستحمام مباشرة، كما يعطي زيت جونسون أيضاً البشرة أكثر بياضاً وذلك عند خلطه بنسب متساوية مع لوشن جونسون وبودرة جونسون وعصير الليمون ويتم تدليك الوجه به عند النوم وغسله بالماء الفاتر في الصباح وسوف تلاحظين الفرق وتحصلي على نتيجة مرضية.

زيت جونسون لتنعيم البشرة

يجب القيام بخلط مقدار ٣ ملاعق من زيت جونسون مع معلقتين زبدة شيا، ثم قومي بفرد الخليط على البشرة ماعدا العينين.

نقوم بتدليك البشرة مدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول الطبي وقطعة من الثلج لكي تغلق مسام البشرة.

فوائد زيت جونسون قبل النوم للبشرة