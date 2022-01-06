تمتعي ببشرة ناعمة ونقية وبيضاء كالاطفال وباسرع وقت وصحية

البشرة النقية البيضاء من أسرار أناقة أي فتاة ومصدر فرحتها، حيث تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على اجمل بشرة صافية وبيضاء، حيث يعاني العديد من الفتيات في عدم الظهور بلأطلاله المضيئة للبشرة التي يحلمون بها، حيث تعاني الكثير من السيدات من شمس الصيف المحرقة، والتي تعمل على حدوث أسمرار وعدم توحد لون البشرة مما يعد هذا الأمر مزعج لكل الفتيات، وكل هذا يجعلهم يلجأن إلى أستخدام الوصفات الضارة والخلطات الطبية مثل خلط أنواع عديدة من الكريمات الكيميائية التي تتلف البشرة مع مرور الوقت، مما يجعلهم يذهبون إلى مراكز التجميل وبتكلفة عالية، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المذهلة لعلاج البشرة بالوصفات الطبيعية الفعالة، وكما أن خلطتنا المميزة لها نتائج مذهلة بعد استخدامها، ونقدم لكي العلاج على حسب كل نوع بشرة، حيث يوجد البعض من الفتيات يعاني من الاسمرار في البشرة الدهنية، والبعض الآخر يعاني من نفس المشكلة في البشرة الجافة، من الآن وداعا لكل هذه المشكلات لديكي افضل حل يجعلكي تتمتعين ببشرة مشرقة وجميلة وبيضاء كالحليب، حيث نقدم لكي الحل الذي يتوافق مع نوعية بشرتك باستخدام الخلطة المكونة من التفاح وعصير الليمون لعلاج مشكلة البشرة الدهنية، واستخدام خلطة ألكركم مع عصير الليمون لعلاج البشرة الجافة، ومن خلال هذه الخلطات الطبيعية والتي تمنحك بأن تطلي بأفضل واجمل إطلاله وفي وقت قصير جدا.

شريحة تفاح مهروسة.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

نقوم بهرس شريحة التفاح جيدا في وعاء صغير ثم نضيف إليه ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

يقلب المخلوط جيدا للحصول على مخلوط متماسك القوام.

نقوم بوضع الماسك على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة.

أغسلي وجهك بالماء جيدا ثم قومي بتنشيفه.

كرري هذه العملية مرتان في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الملحوظ قبل وبعد الاستخدام.

خلطة البشرة الجافة.

ملعقة صغيرة من بودرة ألكركم.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه ملعقة صغيرة من بودرة ألكركم وإضافة ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

يخلط المكونين مع بعضهما لضمان تجانس المكونين.

ضعي الماسك على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعة.

أشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر وقومي بتكرار هذه الوصفة مرة في كل أسبوع، وسوف تلاحظين الفرق والنتيجة المطلوبة التي تحلمين بها.

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