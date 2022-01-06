معجزة ملعقة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً بدون ألم وبكل سهولة

تعتبر النشا من الأشياء الرائعة والفعالة في إزالة شعر الوجه وخاصة للنساء التي تفضل استخدام المواد الطبيعية دون المواد الكيميائية التي تضر البشرة، كما تستخدم بعض البلدان النشا او الطحين في إزالة شعر الوجه مثل الهند لأن النشا تعمل على إزالة الشعر بسهولة وبطريقة سريعة وبدون الاحساس بالألم، كما تساعد النشا عند استخدامها في إزالة شعر الوجه والأماكن الحساسة على عدم ظهور الشعر سريعاً وتأخر نموه لفترات طويله لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية استخدام النشا في إزالة الشعر.

وصفات طبيعية بالنشا لإزالة شعر الوجه

توجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي يتم استخدامها للتخلص من شعر الوجه، وهذه الوصفات لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

وصفة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه

المكونات:

بياض البيض.

سكر.

نشأ الذرة.

طريقة التحضير:

يتم خلط بياض بيضة مع ملعقة واحدة صغيرة من السكر ومقدار نصف ملعقة من نشا الذرة جيدا داخل وعاء.

ثم نقوم بوضع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه ثم نحرك الخليط بحركات دائرية في اتجاه نمو الشعر.

بعد ذلك يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم تنزع الخلطة من على الوجه باستخدام قطعة من القماش تماماً.

ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد وذلك لنغلق مسام الوجه.

النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم خلط زيت الزيتون مع مكون النشا جيداً.

ثم نضع الخليط على البشرة وتفرد بحركات دائرية وتترك الخلطة على الوجه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك يفرك الخليط قبل البدء بغسل الوجه بالماء.

النشا وماء الورد لإزالة شعر الوجه

المكونات:

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير: