بأقل تكلفة أصنعي كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير

تعتبر كريمات الشعر أحد أبرز مستحضرات التجميل المستخدمة للشعر، فهي تنقسم لكريمات طبيعية وأيضاً كريمات صناعية وبالرغم من النتيجة الهائلة التي نحصل عليها عند استخدام كريم الشعر الصناعي إلا أنه يحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر بعد عدة مرات من الاستخدام، ومن ضمن هذه الأضرار : تقصف الشعر، ضعفه، تساقطه، جفافه، ولهذا ينصح بتحضير واستخدام الكريمات الطبيعية للشعر في المنزل.

كريم مرطب للشعر

الجدير بالذكر أن الأساس في الكريم المرطب الطبيعي للشعر هو احتوائه على الزيوت المرطبة الطبيعية وقليل من الماء، لأنها تستخدم بهدف ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويتم تحضير كريم مرطب للشعر كما يلي

أولاً نقوم بنقع الأعشاب العطرية مثل: الخزامى، الآرذيون في مقدار ٢٣٠ جرام من أي زيت طبيعي مثل: زيت الزيتون، زيت الفول السوداني، زيت اللوز لمدة ستة أسابيع.

بعد ذلك نصفي الخليط السابق ونأخذ منه ١٧٠ مللي متر منه ونضعه في عبوة محكمة الغلق.

ثم نأخذ مقدار ٨٥ جرام من زيت جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة الشيا مع ٢٨ جرام شمع عسل، ونضيف لهم ٢٥٥ مللي ليتر ماء مقطر.

ثم نسخن الزيوت الصلبة، وكذلك شمع العسل على بخار الماء لتذوب بشكل تام وتختلط معاً، ثم نزيله من على النار ونتركها يبرد جانباً في درجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نسخن الماء المقطر ليكون دافئاً ونضعه في الخلاط ونضعه مع ربع ملعقة فيتامين سي وعدة قطرات من زيت بذور الجروب فروت، لضمان الحفاظ على الكريم.

ثم نستخدم الخلاط ونضع فيه المكونات على سرعة عالية لنحصل على عجينة متماسكة ونقلب الكريم جيداً، ونضعه بعد ذلك في وعاء نظيف ونغلقه بإحكام وتتركه ليلة قبل استخدامه.

كريم فيتامين E المنزلي

المكونات

علبة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

مقدار نصف كوب زيت زيتون.

نصف عبوة زيت خروع.

ملعقة زيت جوز الهند كبيرة.

عدد ٦ كبسولات فيتامين E.

طريقة التحضير