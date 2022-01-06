سر كوب من الكمون المغلي في علاج ألام القولون وتقلصات المعدة وتوابعها للجهاز الهضمي

سر كوب من الكمون المغلي للقولون نوضحه لكم وخاصة للمرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويمكنكم العثور هنا على أهم مزايا الكمون للقولون، الكمون هو نبات يحتوي على بذور تستخدم في الطب والمنكهات، وسوف يتم مناقشة أهم فوائد الكمون للقولون في هذه المقالة، وكيف لملعقة من الكمون علاج القولون.

سر كوب من الكمون المغلي للقولون

لتحضير شاي الكمون، فقط خذ ملعقة واحدة من بذور الكمون واطحنها، ثم أضف الكمون المطحون إلى الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 20 دقيقة، قم بشرب كوبًا أو كوبين يوميًا للحصول على أفضل الفوائد.

فوائد الكمون للقولون

فيما يلي أهم مزايا الكمون للقولون من حيث تقليل شدة الأعراض والأمراض:

متلازمة القولون العصبي ( IBS )

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من مرض القولون العصبي وكيف يؤثر تناول الكمون على الأعراض أنه يحسن الأعراض مثل آلام المعدة والانتفاخ، وبعد أربعة أسابيع، لوحظ أن أعراض الإمساك والإسهال المرتبطة بـ IBS قد تحسنت، حيث أن الكمون مفيد في السيطرة على حركة القولون.

الإمساك

وفقًا لأحد الأبحاث، يعاني 28 في المائة من الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي من آلام في المعدة، كما أن آلام المعدة تتلاشى بشكل أسرع بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الكمون مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، وعادت آلام المعدة إلى الظهور بعد أربعة أسابيع من التوقف عن تناول الكمون.

الانتفاخ

أظهر بحث أن استخدام الكمون قلل من أعراض الانتفاخ المزعجة لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، حيث أظهرت هذه الاختبارات أيضًا أنه عند إزالة الكمون من النظام الغذائي، استمرت أعراض الانتفاخ.

براز مع مخاط

ظهر المخاط في البراز لدى 86 في المائة من المرضى في بحث أُجري على أشخاص يعانون من القولون العصبي، وعندما تم تحليل البيانات بعد أربعة أسابيع من تناول الكمون، انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من المخاط في البراز إلى 14 في المائة.

حركة القولون

يعاني العديد من المصابين بمرض القولون العصبي من الإسهال، ويمكن أن يساعد الكمون في تخفيف أعراض الإسهال، أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن المرضى الذين يعانون من الإمساك لديهم زيادة في عدد مرات الإخراج عندما يستخدمون الكمون.

التقيؤ

وفقًا لأحد الأبحاث، يعاني 58 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي من مشاكل في القيء، و 90 في المائة من أولئك الذين تناولوا الكمون لمدة أربعة أسابيع شهدوا تحسنًا في أعراضهم.

التغوط المؤلم

وفقًا لأحد الأبحاث، يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من عدم الراحة أثناء التغوط، وساعد الكمون العديد من المرضى على تخفيف هذا الألم.