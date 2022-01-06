وصفة زيت الصبار المعجزة لإنبات وملئ فراغات الشعر وعلاج التساقط نهائياً من أول أستخدام

من المشكلات الكبيرة التي تواجه العديد من النساء أو الفتيات هي مشكلة تساقط الشعر لأن هذا يؤدي إلي الشعور بالإكتئاب بسبب التمتع فيما بعد بشعر خفيف وقصير وهذا الشئ من أكثر الأشياء التي تجعلها تشعر بالخجل، فترغب في الحصول علي أفضل الحلول التي لها دور كبير جدا في منع تساقط الشعر ومن ضمن هذه الحلول هي وجود الكريمات والخلطات الطبيعية أو الكيراتين ولكن من الإستخدامات الضارة التي تؤثر بالسلب علي الشعر وتحدث به مشاكل أكبر يصعب علاجها هي إستعمال الكريمات والكيراتين فهما من أخطر الأشياء، لأن كلا منهم يضر الشعر ويدهوره بشكل كبير وكثرة إستخدامهم يعمل علي خشونة الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ لذلك ينصح دائما بتجنب إستعمالهم وأيضا منع إستخدام السشوار ومكواة الشعر لأنهم من الأدوات التي تعمل علي تلف الشعر، فمن المعروف أن إستخدام الخلطات الطبيعية تساعد علي علاج هذه المشكلة وتمنع تساقط الشعر بشكل نهائي ولها القدرة أيضا علي علاج العديد من المشاكل التي تواجه الشعر مثل الجفاف.

ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت الجرجير.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

نقوم بتجهيزوعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم وملعقتان صغيرتان من زيت الجرجير وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم بمزج جميع الزيوت الطبيعية مع بعضها بشكمل جيد للحصول علي خليط متجانس للزيوت ثم يتم تحضير علبة أو زجاجة نظيفة ونضع بها هذا المزيج.

قومي بغسل الشعر أولا بالماء الفاتر ويتم تجفيفه بشكل جيد من الماء ثم نضع هذه الخلطة علي الشعر ويتم التدليك علي فروة الرأس لمدة خمس دقائق تقريبا، ومن الأفضل أن يتم تكرار خلطة زيت الصبار يوميا وقبل النوم مباشرة مع مراعاة غسل الشعر مرتين في الإسبوع.

مكونات خلطة زيت الصبار لعلاج تساقط الشعرطريقة عمل خلطة زيت الصبار لعلاج منع التساقط