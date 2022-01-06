أعملي المدلعة الأصلية على طريقة أشهر محلات طنطا بمقادير اقتصادية وطعم رهيب

تعتبر المدلعة نوع من أنواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء صغار السن أو كبار السن وتنتشر هذه الأكلة في العديد من الدول وبالتحديد في مصر ومن أكثر البلاد التي تشتهر بعمل المدلعة في مصر هي طنطا، وكانت هذه الحلوي غير معروفة منذو القدم ولكن في وقتنا الحالي إزدادت بكثرة وإنتشرت وزاد البحث عليها من قبل جميع الناس حيث أن يوحد عليها إقبال كبير جدا لتناولها وهذا لأنها تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي.

ثلاث أكواب كبيرة من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من السمنة.

كوب كبير من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ربع كيلومن الكنافة.

كمية من صوص الشوكولاته.

كمية من الكريم شانتيه.

كمية من صوص الكراميل.

كمية من المكسرات المجروشة.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

يتم تجهيز الشربات فنضع وعاء النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر وعند غليانهم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون والفانيليا ونتركهم لمدة ربع ساعة ثم نرفعهم من علي النار حتي يبرد.

ثم يتم تجهيز البسبوسة ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر طبق عميق ونضع به دقيق السميد والبيكينج بودر والسكر والحليب والسمنة ويتم عجن المكونات مع بعض ونقوم بتجهيزصينية وندهنها بالسمنة ونضع خليط البسبوسة بها.

وقومي بإدخالها في الفرن ونتركها حتي تكون باللون الذهبي الغامق وبعد خروجها من الفرن نضيف إليها كمية مناسبة من الشربات البارد.

وبعد ذلك يتم تحضير الكنافة فنحضر إناء عميق ونضع به الكنافة والسمنة ويتم خلطهم مع بعض ويتم تجهيز صينية وندهنها بالسمنة ونضع بها الكنافة ويتم الضغط عليها جيدا وقومي بإدخالها في الفرن وعندما تكون باللون الذهبي يتم إخراجها ونضيف إليها كوبان كبيران من الشربات.

يتم تجهيز الكريم شانتيه من خلال إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الكريم شانتيه وملعقتان كبيرتان من السكر البودر وكوب واحدكبير من الحليب السائل المثلج ويتم تشغيله للحصول علي قوام كريمي.

ونحضر طبق مسطح ونضع به طبقة من الكنافة ثم الكريمة ونضع طبقة من البسبوسة بشرط أن يتم تفتيتها ونضع الكريمة وبعد ذلك يتم إضافة صوص من الشوكولاته والكراميل ونضع رشة من المكسرات ويتم تقديمها بهذا الشكل.

مكونات عمل المدلعةطريقة عمل المدلعة