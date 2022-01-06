بطريقة ناجحة ولذيذة أعملي الكاسترد بالمسكرات بمكونات سهلة هتشرفك قدام الضيوف

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من أطباق الحلويات حيث أن الحلويات بجميع أنواعها يعشقها معظم الناس ومن ضمن أطباق الحلويات هي البسبوسة والكنافه والجلاش وغير ذلك الكثير، وتوجد أطباق أخرى مثل طبق الجيلي أو المهلبية أو الكاسترد أو أم علي ويوجد غير هذه الأطباق العديد ولكن من أجمل وألذ أنواع الحلويات هو الكاسترد حيث أنه يتميز بطعم لذيذ ويمكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة دون أن يحتاج إلى وقت أو جهد ولا يتطلب أيضا إلى مكونات كثيرة، ومن الممكن أن نستخدم الكاسترد في العديد من أنواع الحلويات فمثلا نقوم بعمل الكنافة بالكاسترد أو الجلاش بالكاسترد وغيرهم ولكن يفضل أغلبية الأشخاص وبالتحديد صغار السن تناول الكاسترد بدون إضافة أي شيء له، ولكن يمكن أن نضيف له بعض الأنواع المختلفة من المكسرات المجروشة مثل الفول السوداني أو البندق أو الفستق أو جوز الهند ويتم تقديمه وهو بارد لذلك يفضل جميع الناس تناوله في فصل الشتاء عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.

باكيت واحد من الكاسترد البودر.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

يتم تجهيز إناء مناسب ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل ثم نضيف كمية من الكاسترد البودر ومن الممكن أن نضيف الباكيت ويتم تقليبهم على النار بشرط أن تكون النار هادئة.

وبعد ذلك نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ولكن كمية السكر تكون على حسب الرغبة ونستمر فى التقليب بإستخدام مضرب السلك حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي وثقيل قليلا ولا يوجد به أى تكتلات.

ثم يتم رفع الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد وبعد ذلك نحضر أطباق مناسبة ونضع في كل طبق كمية من الكاسترد ونضيف إليه كمية مناسبة من المكسرات المجروشة سواء كان فول سوداني أو بندق أو جوزالهند أو لوز ويتم وضع هذه الأطباق في الثلاجه ونتركها حتى يتم تماسكها جيدا ثم نقوم بتقديمه بهذه الطريقة.

مكونات عمل الكاسترد بالمكسراتطريقة عمل الكاسترد بالمكسرات