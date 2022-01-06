على الطريقة المصرية أعملي الملوخية بالأرانب على أصولها بطعم لذيذ وريحة رهيبة

من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها جميع المصريين بلا إستثناء هي الملوخية بالأرانب حيث أنها تشتهر في معظم الدول العربية ومن أكثر الدول التي تنتشر بها هذه الأكلة بكثرة هي مصر والجزائر والسودان وسوريا والمغرب وتونس وغيرهم، فيمكن أن نقوم الملوخية بالفراخ أو باللحمة أو بالجمبري ولكن الطبق الذي يحب أن يتناولونه الناس بشكل كثير هو الملوخية بالأرانب.

كمية من الأرانب.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ربع كيلو من الملوخية.

ثمرة واحدة من الطماطم.

عود واحد من الكرفس.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

أربع أكواب كبيرة الحجم من الماء.

ثلاث فصوص من الحبهان وورق اللورا.

قطعتان من المستكة.

ثمرة واحدة من الجزر.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة أو الزبدة.

يتم تجهيز كمية مناسبة من الأرانب ويتم غسلها جيدا بالماء ونقوم بتقطيعها بالشكل المرغوب فيه ونحضر طبق عميق ونضع به كمية من الماء وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض ورشة من الملح ونضع بها قطع الأرانب ونتركها حوالي ساعة في هذا المحلول.

وقومي بغسلها مرة آخري وتصفيتها بشكل جيد من الماء ووضعها في مصفاه حتي تجف من الماء بشكل نهائي ونحضر طبق ونضع به بصلة واحدة متوسطة الحجم تكون مفرومة ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود ونتركها قليلا لإستخراج ماء البصل.

وبعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضيف البصل المفروم بشرط أن يتم تصفيته من الماء ونضع الكرفس والحبهان والمستكة وورق اللورا ونضع ثمرة واحدة من الجزر ويتم تقطيعها علي شكل شرائح كبيرة ونضع مكعبات الطماطم.

ونضع قطع الأرانب في ماء البصل لمدة قليلةثم نضعها في الماء المغلي علي النار مع باقي المكونات ونتركها حتي يتم تسويتها وبعد سلقها جيدا يتم رفع الوعاء من علي النار ونقوم بإخراج الأرانب ووضعها في طبق.

ويتم تجهيز الملوخية ونقوم بغسلها بالماء وقومي بفرمها ووضعها في مرقة الأرانب التي كانت توجد علي النار ويتم وضعها علي النار مرة آخري بشرط أن تكون هادئة ونستمر في تقليب الملوخية مع المرقة.

ونحضر طاسة مناسبة ونضع بها الزبدة والثوم المفروم ويتم تقليبهم ثم نضيف الكزبرة الجافة وعندما يكون لونهم ذهبي نضعهم علي الملوخية ونضعها في طبق عميق.

وعند تجهيز الأرانب نحضر طاسة آخري ونضع بها السمنة ونضع قطع الأرانب المسلوقة ونتركها حتي تتحمر جيدا ثم نضعها في طبق مناسب ويتم تقديمها بجانب الملوخية.

مكونات عمل الملوخية بالأرانبطريقة عمل الملوخية بالأرانب