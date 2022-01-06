لن تصدقي مفعول الفازلين لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش بسرعة الصاروخ نمو بدون توقف

الحواجب والرموش الكثيفة والطويلة من أكثر الأشياء التي تلفت أنظار الآخري ولها تأثير قوي وكبير علي الشكل العام بالنسبة للوجه وهي تعطي للعيون شكل جذاب لذلك تعاني معظم الفتيات الذين يعانون من الحواجب الخفيفة والرموش التي يوجد بها فرغات، لأن تعد هذه المشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة التي يصعب حلها حيث أن يوجد العديد من الأشياء التي لها دور كبير جدا في تساقط الشعر من الرموش والحواجب ومن أهم هذه الأشياء هي كثرة إستعمال مستحضرات التجميل فيقومون بإستخدام الماسكار لتطويل الرموش وبعض المستحضرات الآخري التي تساعد علي ظهور الحواجب وكأنها كثيفة ومميزة، ولكن كل هذه الإستخدامات لها تأثير سلبي عليهم وهذا يظهر بشكل ملحوظ وبعد مرور فترة قصيرة جدا يحدث تساقط للشعر وتصبح الرموش والحواجب بشكل غير مرغوب فيه وهذا قد يؤثر علي الوجه، فيبحث العديد من الفتيات عن أسرع الوصفات أو الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تكثيف وتطويل الرموش والحواجب وفي خلال عدة أيام فقط.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

فرشاة ماسكار.

قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من الفازلين ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول علي خليط متجانس ثم نضع كمية قليلة من هذا الخليط علي الحواجب.

وعند وضع خلطة الفازلين علي الرموش يتم وضع فرشاة ماسكار قديمة ونضعها في الخلطة ثم يتم تمشيط الرموش بإستخدامها ونتركها عليهم لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا، ونقوم بغسلهم بإستخدام الماء البارد أو الماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع.

مكونات وصفة الفازلين لتكثيف وتطويل الحواجب والرموشطريقة عمل وصفة الفازلين لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب