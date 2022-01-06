أشربي كوب من القرفة والعسل كل يوم لإزابة شحوم البطن وحرق الدهون وسد الشهية

الزيادة في الوزن تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص حيث توجد هذه المشكلة عند الرجال أو عند السيدات فالدهون المتراكمة في مناطق معينة من الجسم تعتبر من الأشياء التي تتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لأي شخص، وعادة تتراكم هذه الدهون في منطقة الأرداف وفي البطن مما يظهر الكرش فهو يكون مصدر لإزعاج الكثير من الناس لأنه يجعل الإنسان يشعر بالخجل والإحراج وغير ذلك أن هذه المشكلة قد يصعب علاجها أحيانا أو يصعب تخسيس بعض المناطق، فدائما تسعي جميع الفتيات عن الأشياء التي تساعد علي شفط الكرش والدهون فيوجد الكثير الذي يساعد علي ذلك ولكن لكي نتجنب حدوث مشكلة الزيادة في الوزن لابد من الإمتناع عن الأكلات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من السكريات والدهون والنشويات أو أن توجد بها نسبة عالية من السعرات الحرارية وكذلك عندما نتناول قبل النوم مباشرة هذا يعتبر من أخطر الأشياء التي تتسبب في زيادة في الوزن.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من القرفة البودر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

يتم تجهيز إناء عميق ونضعه علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف إلي الماء ملعقتان صغيرتان من القرفة البودر ونتركهم علي النار حتي يتم غليان هذا الخليط.

ونحضر كوب مناسب ونضع به هذا الخليط ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ويتم تقليب كل المكونات مع بعض ونقوم بتناوله مباشرة وهو ساخن ومن الأفضل أن نتناوله بعد الإستيقاظ من النوم مباشرة.

ويوجد مشروب آخر يساعد علي شفط الكرش والدهون وهو تجهيز كوب ونضع به كميةمناسبةمن الماء المغلي ونضيف ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل ويتم تقليبهم وتناوله ولابد من أن نتناول هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم.

مكونات مشروب القرفة والعسل لشفط الكرش والدهونطريقة عمل مشروب القرفة والعسل لشفط الكرش والدهون