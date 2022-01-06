بالتتبيلة السرية أعملي اللحمة النيفا المشوية في الفرن بطعم أول مرة تاكليه في حياتك

يعد لحم النيفا من أجمل وألذ أنواع اللحوم حيث أنها من اللحوم التي لا تحتوي علي نسبة كبيرة من الدهون مثل باقي أنواع اللحمة وبجانب هذا قد تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان ومنأهما البروتينات والفيتامينات وغيرهم، ويتم عمل لحم النيفا بطريقة سهلة وسريعة والمكونات التي تضاف إليها بسيطة جدا ولا تحتاج إلي جهد أو وقت كثير لتقديمها وهي عادة تكون مشوية.

كيلو من لحم النيفا.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس.

كوب واحد كبير من عصير الطماطم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية من عصير أو ماء البصل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به حبتان كبيرتان من البصل بشرط أن يكون مبشور ونضيف إليه رشة من الملح ونتركه حوالي ساعتين لإخراج عصير أو ماء البصل.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب واحد كبير من عصير البصل وكوب واحد كبير من عصير الطماطم ثم نضيف إليهم نصف كوب كبير من الزبادي وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر والزنجبيل.

ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع كوب كبير من الزيت النباتي ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ونحضر لحم النيفا ويتم غسلها وتقطيعها بالشكل المرغوب ولابد من أن نقوم بعمل فتحات في اللحمة بإستخدام السكينة ثم نضعها في هذه التتبيلة ويتم حشو هذه الفتحات بالتتبيلة.

وبعد ذلك نتركها حوالي ساعتين أو أكثر في الثلاجه لكي تتشرب من طعم التتبيلة ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ونضع بها شرائح من البصل ثم نضيف قطع اللحمة النيفا بالتتبيلة ونضع قطعة من ورق الألمونيوم لتغطية الصينية.

ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة ساعتين أو أقل وعند تسويتها نقوم بإزالة هذا الورق ويتم تشغيل الشواية حتي تأخذ اللون الذهبي اتلغامق ويتم إخراجها.

مكونات عمل اللحمة النيفه المشويةطريقة عمل اللحمة النيفه المشوية