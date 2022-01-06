معجزة الجلسرين لتفتيح وتبييض وترطيب اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والجفاف من البشرة

تتعرض البشرة دائما في فصل الشتاء إلى الجفاف فقد يحتاج الإنسان في هذا الوقت وخاصة عندما يكون الجو أكثر برودة يلجأ إلى إستخدام المرطبات التي تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، لأن هذا الجفاف قد يعطي للبشرة ملمس ناعم ومن أكثر المناطق التي يكون فيها جفاف بطريقة ملحوظة هي الإيد والرجل وذلك بسبب كثرة إستخدام الماء فهذا الشيء من أكثر العوامل التي تعمل على جفاف بشرة اليد والرجلين، فمن الأفضل أن نستخدم الخلطات الطبيعية التي تساعد على ترطيبها بشكل سريع وسهل ونجد عدد من الأشخاص يقومون بإستعمال الكريمات التي لها دور في ترطيب البشرة ولكن هذه الكريمات لا تعمل على ترطيب هذه المناطق إلا عدة ساعات قد تكون ساعتين أو ثلاثة، ولكن عند إستخدام الخلطات الطبيعية قد يدوم مفعولها لفترة طويلة جدا ومع الإنتظام في إستخدامها قد يعالجها بشكل نهائي من الجفاف.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من الفازلين ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس ثم نقوم بغسل بشرة اليد والرجل بإستخدام الماء الدافئ ونضع هذه الخلطة عليهم ولابد من أن يتم وضعها قبل النوم مباشرة ويتم تكرار خلطة الجلسرين مرتين في اليوم على الأقل للحصول على أفضل النتائج في ترطيب هذه المناطق.

وتوجد خلطة طبيعية آخرى تساعد على الإيد والرجل حيث أن يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان وملعقتان صغيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضعها على الإيد والرجل ونتركها حوالى ربع ساعة تقريبا ثم يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر.

مكونات خلطة الجلسرين لترطيب الإيد والرجلطريقة عمل خلطة الجلسرين لترطيب الإيد والرجل