بطريقة ناجحة ومقادير مظبوطة أعملي الكيكة الاسفنجية الهشة الخفيفة بطعم ومذاق لذيذ

الكيكة الإسفنجية من أكثر أنواع الكيكات التي يمكن تناولها أو إستخدامها في العديد من وصفات الحلويات حيث أننا نقوم بعمل التورتة أو الجاتوه من خلال الكيكة الإسفنجية وأيضا عندما نقوم بعمل السويسرول نجد أن مكوناته تشبه كثيرا مكونات هذه الكيكة، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ جدا ولها قوام هش وطري ومن الممكن أن يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

أربع بيضات.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ربع كوب كبير من الزبدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به أربع بيضات يتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا ثم نضيف كوبان كبيران من السكر البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

وبعد ذلك يتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة حتى يتم مزج هذه المكونات مع بعضها ونستمر في تشغيل المضرب لمدة خمس دقائق تقريبا.

ثم نحضر وعاء آخر وضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

ونضع خليط المكونات الجافة على الخليط الآخر الكريمي ويتم تقليبهم بإستخدام ملعقة أو بإستخدام اليد ثم نحضر وعاء آخر ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل وربع كوب كبير من الزبدة ونتركهم على النار حتى يتم ذوبان من الزبدة.

ونرفع الوعاء من على النار ونضيف هذا الخليط على باقي المكونات ويتم عجنهم بطريقة جيدة ونحضر صينية مناسبة ويتم دهانها بمكعب من الزبدة ونضيف إليها رشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك بها.

ولابد من تشغيل الفرن في البداية على درجة حرارة 180 درجه مئوية وعند تسخين الفرن نضع صينية الكيك بها ونتركها حوالي 20 دقيقة تقريبا وبعد التأكد من تسوية الكيك يتم إخراجها ونتركها جانبا حتى تبرد ثم يتم تقطيعها ووضعها فى أطباق وتقديمها مباشرة.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجيةطريقة عمل الكيكة الإسفنجية