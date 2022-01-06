بقطع الفراخ الشهية حضري المكرونة بالفراخ والخلطة الرهيبة بطعم أول مرة تدوقيه

تعتبر صينية المكرونة بالفراخ من ألذ الأكلات التي يمكن عملها بكل سهولة وبدون تعب حيث أن المقادير التي تحتوي عليها بسيطة جدا ولا تكون مكلفة ويمكن أن نقوم بعمل صينية المكرونة باللحمة بدلا من الفراخ، ولكن يعد الفراخ من أكثر اللحوم التي يتم تناولها من قبل جميع الأشخاص وبالتحديد الأطفال حيث أنهم يعشقون تناول وصفات الفراخ أكثر من اللحمة.

نصف كيلو من المكرونة الفرن.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من صدور الفراخ.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

كمية مناسبة من شرائح الزيتون.

كمية مناسبة من الجبن المختلفة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نضعه على النار ونتركه حتى يتم غليان الماء وعند غليان الماء نضع كمية المكرونة ونضيف إليها رشة من الملح وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ونترك المكرونة على النار حتى يتم سلقها جيدا وعند سلق المكرونة يتم رفعها من على النار ونضعها فى مصفاه للتخلص من كمية الماء.

ثم يتم تجهيز الفراخ ونقوم بغسلها جيدا ويتم تقطيعها على شكل شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع فيها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع شرائح الفراخ ويتم تقليبها مع رشة من الملح والفلفل الأسود وعند تغيير لون الفراخ نضع حبتان من البصل ويتم تقطيعها على شكل شرائح.

ونقوم بتقليبهم مع بعض ثم نضع ثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعها أيضا على شكل شرائح ونستمر التقليب وبعد ذلك نضع ثمرتان من الطماطم الشرائح ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونضيف بهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر.

ونتركها قليلا على النار ثم يتم رفعها من على النار ونضيف إلى الفراخ كمية مناسبة من شرائح الزيتون ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ويتم دهانها بكمية قليلة من الزيت.

ثم نحضر إناء كبير ونضع به المكرونة المسلوقة ونضيف إليها خليط الفراخ ويتم تقليبهم مع بعض ونضعهم في الصينية ثم نضع كمية من الجبن ويتم إدخالها في الفرن وعند تغيير لونها يتم إخراجها وتقديمها.

مكونات عمل صينية المكرونة بالفراخطريقة عمل صينية المكرونه بالفراخ