مندي الدجاج بالأرز البسمتي على الطريقة الأصلية بتتبيلة وخلطة سرية وطعم جنان

المندي تعد أشهر الأكلات السعودية التي تتميز بطعم لذيذ ورائع حيث تنتشر هذه الأكلة في كل الدول العربية ولكن يتم عملها بكثرة في السعودية واليمن وعادة نتناولها في وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز والسلطة وغير ذلك، ويمكن أن نقوم بعمل المندي بالدجاج أو باللحمة والأرز المصري أو البسمتي وخليط من التوابل وهذه التوابل هي التي تعطي له مذاق مميز ومختلف.

قطع كبيرة من الدجاج.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

عود من القرنفل.

ثلاث أكواب كبيرة من الأرز البسمتي أو المصري.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كمية مناسبة من المرقة.

كمية من الزيت أو السمنة.

ثلاث أوراق من ورق اللورا.

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة من الحبهان البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

يتم تجهيزطبق مناسب ونضع به ثلاث أكواب كبيرة من الأرز ويتمغسله بالماء جيدا ونقوم بتصفيته من الماء ثم نحضر وعاء أخر ونضع به الحبهان وبهارات المندي والكزبرة الجافه والملح والفلفل والزعفران والكاري ويتم تقليبه جيدا.

وبعد ذلك يتم تجهيز كمية من قطع الدجاج ويتم غسلها جيدا بالماء ونقوم بعمل فتحات صغيرة في هذه القطع بإستخدام السكينة لكي يتم تتبيلها بشكل جيد ثم نحضر وعاء مناسب ونضع به قطع الفراخ ونصف كمية التتبيلة ونقوم بتقليبهم مع بعض.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة أوالزيت ونضيف حبة واحدة من البصل ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة ونستمر في التقليب حتى يكون لونه ذهبي ثم نضع ورق اللورا والقرفة والقرنفل.

ونضيف الطماطم والجزر المبشور ونستمر في التقليب أيضا ونضع الكمية المتبقية من التتبيلة والأرز الذي تم غسله وقومي بتقليب المكونات مع بعضها ثم نضيف كمية مناسبة من المرقة المغلية.

وبعد ذلك نضع قطع الفراخ التي كانت توجد في التتبيلة ويتم وضع غطاء على هذه الصينية ونتركهم علي النار حوالي ربع ساعة وبعد ذلك نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسوية الفراخ والأرز جيدا وعند تغيير لون الفراخ يتم إخراجه وتقديمه مباشرة.

مكونات عمل المنديطريقة عمل المندي