حضري الجبنه الكريمي بأسهل طريقة بمكونات بسيطة وقوام متماسك مثل الجاهزة

الجبنة الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي يتم تناولها بشكل دائم سواء في الإفطار أو في العشاء كما أنها لذلذة جدًا في السندوتشات لأن طعمها مميز جدًا ومختلف عن أنواع الجبن الاخري، كما أصبحت الجبنة الكريمي تدخل في العديد من الوصفات الحلوة مثل التشيز كيك ودخل أيضاً فى الوصفات المالحة مثل الفطائر، لهذا تستخدم منها بشكل يومي كميات كبيرة لذلك يبحث الكثير من الأمهات و السيدات عن طرق لتحضيرها من المنزل بطعم الجاهزة الطعم الكريمي المميز وهذا ما سأقدمه لكم.مقادير الجبنة الكريمي
لن يلزمك في تحضير الجبنة الكريمي سوى بعض من المكونات البسيطة جدًا و الغير مكلفة بمكونات بسيطة سوف تحضيرين كمية من الجبن، مكونات تحضيرها هي:
- 2 كيلو من الحليب.
- 5 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- كوب من الزبادي.
- 3 معلقه كبيره حليب بودره.
- 2 قطع جبنه مثلثات.
- ربع معلقه صغيره ملح
- 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
نكهات إضافية
- حبة من الفلفل الحار.
- نصف ملعقة من الشطة.
- شرائح زيتون مخلي.
طريقة تحضير الجبنة الكريمي سهلة جداً وخطواتها بسيطة كما أنها لن تحتاج في تحضيرها سوي 10 دقائق فقط، خطوات تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بوضع 2 كيلو من الحليب فى اناء ونضعه على نار متوسطة حتى يتم الغليان.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان نقوم بإضافة 5 معالق من عصير الليمون و نهدئ النار قليلًا.
- ونقلبه حتى يفصل الحليب تماماً ويصبح الماء في ناحية والحليب في ناحية.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الحليب في قطعة من القماش أو في مصفاة ضيقة.
- نصفي الماء جدًا ثم نضع الحليب في الكبة أو في الخلاط الكهربائي.
- نقوم الآن بضرب الجبن مع اضافة الحليب البودر ومعالق الزيت.
- نستمر في ضرب المكونات ثم نضيف كوب الزبادي و قطعتين من الجبن المثلثات ورشة الملح.
- نضرب الجبنة الكريمي حتى يصبح القوام ناعم جدًا وكريمي.
- نضع الجبنة الكريمي في برطمان معقم و نظيف في الثلاجة، يمكن الاحتفاظ بها لمدة أسبوع.
- يمكنك إضافة نكهات على الجبن بوضع إحدى النكهات التي تم ذكرها في الخلاط الكهربائي ونضربهم مع الجبن حتى يتم خلطهم ويمتزج مع الجبنة الكريمي.
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الجبنة الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي يتم تناولها بشكل دائم سواء في الإفطار أو في العشاء كما أنها لذلذة جدًا في السندوتشات لأن طعمها مميز جدًا ومختلف عن أنواع الجبن الاخري، كما أصبحت الجبنة الكريمي تدخل في العديد من الوصفات الحلوة مثل التشيز كيك ودخل أيضاً فى الوصفات المالحة مثل الفطائر، لهذا تستخدم منها بشكل يومي كميات كبيرة لذلك يبحث الكثير من الأمهات و السيدات عن طرق لتحضيرها من المنزل بطعم الجاهزة الطعم الكريمي المميز وهذا ما سأقدمه لكم.مقادير الجبنة الكريمي
لن يلزمك في تحضير الجبنة الكريمي سوى بعض من المكونات البسيطة جدًا و الغير مكلفة بمكونات بسيطة سوف تحضيرين كمية من الجبن، مكونات تحضيرها هي:
- 2 كيلو من الحليب.
- 5 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- كوب من الزبادي.
- 3 معلقه كبيره حليب بودره.
- 2 قطع جبنه مثلثات.
- ربع معلقه صغيره ملح
- 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
نكهات إضافية
- حبة من الفلفل الحار.
- نصف ملعقة من الشطة.
- شرائح زيتون مخلي.
طريقة تحضير الجبنة الكريمي سهلة جداً وخطواتها بسيطة كما أنها لن تحتاج في تحضيرها سوي 10 دقائق فقط، خطوات تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بوضع 2 كيلو من الحليب فى اناء ونضعه على نار متوسطة حتى يتم الغليان.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان نقوم بإضافة 5 معالق من عصير الليمون و نهدئ النار قليلًا.
- ونقلبه حتى يفصل الحليب تماماً ويصبح الماء في ناحية والحليب في ناحية.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الحليب في قطعة من القماش أو في مصفاة ضيقة.
- نصفي الماء جدًا ثم نضع الحليب في الكبة أو في الخلاط الكهربائي.
- نقوم الآن بضرب الجبن مع اضافة الحليب البودر ومعالق الزيت.
- نستمر في ضرب المكونات ثم نضيف كوب الزبادي و قطعتين من الجبن المثلثات ورشة الملح.
- نضرب الجبنة الكريمي حتى يصبح القوام ناعم جدًا وكريمي.
- نضع الجبنة الكريمي في برطمان معقم و نظيف في الثلاجة، يمكن الاحتفاظ بها لمدة أسبوع.
- يمكنك إضافة نكهات على الجبن بوضع إحدى النكهات التي تم ذكرها في الخلاط الكهربائي ونضربهم مع الجبن حتى يتم خلطهم ويمتزج مع الجبنة الكريمي.