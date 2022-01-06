حضري الجبنه الكريمي بأسهل طريقة بمكونات بسيطة وقوام متماسك مثل الجاهزة

الجبنة الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي يتم تناولها بشكل دائم سواء في الإفطار أو في العشاء كما أنها لذلذة جدًا في السندوتشات لأن طعمها مميز جدًا ومختلف عن أنواع الجبن الاخري، كما أصبحت الجبنة الكريمي تدخل في العديد من الوصفات الحلوة مثل التشيز كيك ودخل أيضاً فى الوصفات المالحة مثل الفطائر، لهذا تستخدم منها بشكل يومي كميات كبيرة لذلك يبحث الكثير من الأمهات و السيدات عن طرق لتحضيرها من المنزل بطعم الجاهزة الطعم الكريمي المميز وهذا ما سأقدمه لكم.

لن يلزمك في تحضير الجبنة الكريمي سوى بعض من المكونات البسيطة جدًا و الغير مكلفة بمكونات بسيطة سوف تحضيرين كمية من الجبن، مكونات تحضيرها هي:

2 كيلو من الحليب.

5 معالق كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الزبادي.

3 معلقه كبيره حليب بودره.

2 قطع جبنه مثلثات.

ربع معلقه صغيره ملح

4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

نكهات إضافية

حبة من الفلفل الحار.

نصف ملعقة من الشطة.

شرائح زيتون مخلي.

طريقة تحضير الجبنة الكريمي سهلة جداً وخطواتها بسيطة كما أنها لن تحتاج في تحضيرها سوي 10 دقائق فقط، خطوات تحضيرها هي: