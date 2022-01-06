تحضير ألذ كيكة برتقال من منزلك بجناش الشوكولاتة على الطريقة المكسيكية، نشارك معكم اليوم طريقة جديدة وفريدة لعمل كيكة البرتقال، حيث نقدمها لكم اليوم بطريقة مختلفة من المطبخ المكسيكي الشهير. كيكة البرتقال المكسيكية هي بالفعل ألذ كيكة برتقال يمكنكم تحضيرها من منزلكم، وهي مختلفة عن كيكة البرتقال التقليدية ببعض الإضافات اللذيذة ومنها جناش الشوكولاتة الذي يميزها بمذاق رائع، كما أنها سهلة التحضير في الخلاط الكهربائي ولاداعي لاستخدام المضرب الكهربائي أو العجان لصنعها.

تحضير كيكة البرتقال على الطريقة المكسيكية

المقادير المطلوبة لعمل خليط كيك البرتقال من المطبخ المكسيكي هي:

2 حبة برتقال متوسطة الحجم + نصف ملعقة صغيرة بشر قشر البرتقال.

2 بيضة + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف سكر + كوب زيت + 2 كوب دقيق.

نصف عصير برتقال لتسقية الكيك.

أما مقادير جناش الشوكولاتة بالبرتقال المستخدم في الكيك فهو:

170 جرام شوكولاتة.

نصف كوب كريمة خفق.

ملعقة صغيرة ممسوحة بشر برتقال.

نأخذ البرتقال ونقشره ونقسمه إلى أصابع وفي الخلاط الكهربائي نضيف البيض واصابع البرتقال، مع إضافة بشر قشر البرتقال والسكر كما نضيف الزيت ثم يتم خلط جميع المكونات بشكل جيد لمدة 4 دقائق، حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويكوّن رغوة على السطح وفي وعاء خارجي نضيف الدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم قليلاً ثم نضيف خليط المواد السائلة ونخلط بشكل جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح بدون تكتلات نهائياً لتسهيل صبه في الصينية أو القوالب.

ألذ وصفة كيك برتقال

يمكنك تحضير صينية أو 3 قوالب مستطيلة الشكل بحجم صغير أو قالب واحد بحجم كبير، وندهن القاعدة والجوانب بالقليل من الزيت أو الزبدة ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، ثم ندخل القوالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، رف أوسط لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي وبعد خروج الكيك نتركه جانباً يبرد، وبعد ذلك نثقب الكيك بإستخدام عود خشبي ونسقيه بعصير البرتقال.

لتحضير الجناش نضيف قطع الشوكولاتة والكريمة إلى إناء مناسب مع إضافة بشر قشر البرتقال، ثم نضع الإناء على نار هادئة جداً مع الإستمرار في التقليب حتى تذوب الشوكولاتة ويتجانس قوام الجناش، ثم نسكب الجناش في وعاء ونغطي الجناش ببلاستيك غذائي مع ملامسة سطحه ونضعه في الثلاجة حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك نضع الجناش على الكيك بإستخدام كيس حلواني، ثم تقطع وتكون جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء.