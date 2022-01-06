أفضل وصفات لعمل شامبو طبيعي لفرد الشعر في المنزل لتحصلين على شعر مفرود انسيابي

شامبو طبيعي لفرد الشعر، منتجات الشامبو والبلسم تحتوي على العديد من المكونات الضارة التي تصيب الشعر بالضرر مثل الكبريت والسيليكون والكحول فكل هذه المواد تتسبب في جفاف الشعر وأيضًا يتلف الشعر مع الوقت ولكي تحصل على شعر لامعًا وصحيًا ومفرود وخالي من المواد الكيميائية يجب عليك أن تستخدم شامبوهات طبيعية، ولأن الحصول على هذا الشامبو الطبيعي عملية مجهدة و غالي الثمن أيضًا سنقدم لك كيفية عمله في المنزل.

صناعة هذا الشامبو من زيت جوز الهند يعتبر سهل جدًا ووقت تصنيعه لا يستغرق أكثر من خمسة دقائق، والطريقة هي:

المكونات:

ثلاث أربع كوب ماء.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

إثنين من الملاعق الصغيرة زيت جوجوبا.

مقدار نصف الكوب صابون قشتالي.

عدد 20 قطرة معطر جوز الهند.

كوب واحد ماء.

إثنين من الملاعق الكبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نضع الماء في المايكرويف لمدة نصف دقيقة.

نضيف إليها الصابون ونقوم بالخلط بدون أن تتكون رغوة.

نضع باقي المكونات ونخلطهم جيدًا.

توضع في العلبة وتكون تقبل العصر.

بالرغم من صناعة الشامبو من المواد الطبيعية من الممكن أن تكون مضرة للشعر ويرجع ذلك لدرجة الحموضة المرتفعة فيجب صناعة الشامبو بكميات معينة حتى لا يضر الشعر، والطريقة هي:

المكونات:

كوب واحد زيت جوز الهند.

كوب واحد من جيل الألوفيرا.

كوب ماء مقطر.

إثنين من الملاعق الكبيرة عسل نحل.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الألوفيرا.

ملعقة واحدة صغيرة زيت إكليل الجبل.

مقدار نصف الكوب من الصابون القشتالي.

ملعقة واحدة صغيرة زيت أفوكادو.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

نحفظها في علبة تقبل العصر.

نرج العبوة جيدًا قبل البدء في استعمالها.

يمكن حفظها في الثلاجة واستخدامها من أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع.

حليب جوز الهند به الكثير من البروتينات المغذية للشعر وتضيف إليه نسيج جذاب، والطريقة كما يلي:

المكونات:

كوب حليب جوز هند.

مقدار ثلث الكوب زيت زيتون.

كمية من الماء الساخن.

طريقة التحضير: