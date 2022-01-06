خطوات عمل كرات البسبوسة بالعسل بطريقة سهلة ولذيذة وطعمها لا يصدق ومفضلة جداً

كرات البسبوسة بالعسل من أفضل وألذ الحلويات الشرقية، وهي من أجمل الحلويات المنتشرة في الوطن العربي، كما يعشقها الكثير من الناس بسبب طعمها المختلف، كما يوجد فيها الكثير من الفوائد بسبب وجود الكثير من المكونات الطبيعية والمفيدة فيها، حيث يتم صنعها بدقيق السميد وهو مفيد جداً وتحتوي كرات البسبوسة على نسبة كبيرة من السكريات.

خطوات عمل كرات البسبوسة بالعسل

يوجد الكثير من الطرق المنتشرة لتحضيرها، إلا أن بعض الطرق ليست ناجحة بسبب نقص مكون فيها أو تحضيرها بصورة خاطئة، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضيرها بسهولة، والتي تتلخص مكوناتها في التالي:

كوب من القشطة.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من مكسرات جوز الهند.

كوبين من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

مكسرات مثل بندق محمص أو أنصاف اللوز.

نصف ليمونه.

كوب من الماء.

كوب الا ربع من السكر.

يتم وضع السمنة على السميد وتقليبه جيدا حتى يتخلل السمن في السميد ويصبح مرمل.

يتم وضع كوب الزبادي والقشطة والبيكنج بودر والقليل من جوز الهند، وبعدها يتم تقليبهم جيدا ولكن ليس كثيرا حتى لا يخرج منها الهواء.

يتم وضعها في قوالب الكب كيك على شكل كرات دائرية حتى تصبح جذابة للأطفال.

يتم إدخالها في درجة حرارة متوسطة في الفرن وتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

في نفس الوقت يجب تحضير الشربات أو العسل والذي يوضع فوق البسبوسة ليكسبها طعم لذيذ.

ويتم وضع إناء به ماء وسكر ويترك حتى يغلي مع التأكد من ذوبان السكر في الماء أثناء التقليب، وعند الغليان يتم وضع عصير ليمون ويترك على النار لمدة خمس دقائق وترفع من على النار.

بعد إخراج كرات البسبوسة من الفرن يتم وضع المكسرات عليها وتشريبها بالشربات أو العسل الذي حضرناه، ويترك حتى تتشرب البسبوسة كل العسل ويتم تركها لتبرد وتقديمها.

ويمكن تزين كرات البسبوسة بالعسل والمكسرات والكريمة، كما يمكن وضع الآيس كريم عليها ليعطينا طعم رائع ومختلف.

ويوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يمكنك الحصول على كرات البسبوسة بالعسل الشهية، والمحببة لدى الأطفال.