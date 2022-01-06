اصنعى لأولادك فى البرد شوربة العدس اللذيذة والمفيدة

شوربة العدس محببة لدى البعض فى فصل الشتاء حيث تعطى الجسم الدفئ والحرارة والطاقة وتحمى الجسم من العديد من الأمراض غير أنها من أغنى البقوليات حيث أن لها فوائد لا حصر لها فهى مصدر جيد للحديد ومصدر أيضاً للألياف الغذائية ومصدر للبروتين النباتى وشوربة العدس مفيدة جداً لصحة القلب فى هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل شوربة العدس خطوة بخطوة وبكل سهولة إليكم الوصفة.

طريقة تحضير شوربة العدس

مكونات التحضير:

كوب ونصف من العدس.

نصف كوب من الارز.

فرم أربع فصوص من الثوم.

ملعقة من الكزبرة المفرومة “ملعقة كبيرة”.

ملعقتان من السمنة.

ملعقة من عصير الليمون “ملعقة كبيرة”.

القليل من الملح.

خمس اكواب من الماء.

نقوم بتنقية العدس من الحصى والأوساخ التى فيه ثم نقوم بغسله جيداً. نقوم بغسل الأرز جيداً ثم يوضع الأرز والعدس معاً فى إناء على النار ونضيف إليهم الماء ثم نضيف القليل من الملح ونتركه حتى يغلى. نترك العدس والأرز على النار لمدة نصف ساعة تقريباً ونقوم بتغطية الإناء حتى ينضج جيداً. نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نقوم بوضع السمنة فيها ومعها الكزبرة والثوم ونقلبهم جيداً ثم نقوم بسكب هذا المزيج على الشوربة. بعد ذلك نقوم بوضع الشوربة فى طبق التقديم ولا مانع من إضافة القليل من عصير الليمون.

كوب كبير من العدس.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

بصلتان مفرومة

اثنين من مكعب مرقة الدجاج.

ثمرة واحدة من البطاطس.

ثمرة واحدة من الطماطم.

اربع فصوص من الثوم.

اربع أكواب من الماء.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

ثمرة جزر.

القليل من النعناع

نضع العدس بعد تنقيته على نار متوسطة بعد إضافة الماء إليه، نقوم بتقطيع البطاطس والجزر إلى قطع صغيرة ثم نضيفها إلى العدس. نضيف الثوم وثمرة بصل إلى الخليط ونتركهم حتى الغليان، توضع مكعبات مرقة الدجاج على الخليط ونقوم بالتقليب حتى ينضج جيداً. يوضع الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بإطفاء النار ووضع الخليط فى الخلاط الكهربى، نقوم بوضع الشوربة فى طبق التقديم . فى مقلاة على النار نضع النعناع المفروم ومكعبات الطماطم والزبدة ونقوم بالتقليب ثلاث دقائق، نضع خليط النعناع على الشوربة.

طريقة التحضير:مكونات الوصفة:طريقة التحضير: