أسرار لنجاح عجينة القطايف الشهيرة في المنزل مثل الجاهزة

يعتبر المطبخ المصري من أكثر المطابخ حول العالم التي قامت بإختراع وإعداد وجبات خاصه لجميع المناسبات في الأعياد والافراح وشهر رمضان وتختلف تلك الوجبات ما بين مقبلات الطعام، او الحلويات، او المعجنات وغيرهم، وعند قدوم شهر رمضان نجد أن المنازل مليئة بالبركة والحلويات التي لابد التنوع في أصنافها بشكل يومي على مدار الشهر ومن الحلويات التي يعتبر وجودها أساسي يومياً هي القطايف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشهر رمضان، ومع تطور المكونات المضافة أصبح هناك تطور في طريقة إعدادها والحشوة الخاصه بها حيث يقوم البعض بحشوها بالكريمة أو الشوكولاتة بالإضافة إلي حشوة المكسرات التي تعتبر في ذلك الوقت تقليدية، ويرغب البعض في التعرف على طريقة التحضير المنزلية لعجينة القطايف ونقدمها لكم عبر السطور التالية.

طريقة تحضير عجينة القطايف

مكونات التحضير:

مقدار 300 جرام من الدقيق الفاخر.

ملعقة من مسحوق السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير كأس صغير ووضع فيه كمية صغيرة من الماء الدافئ ثم مسحوق الخميرة بالإضافة إلي السكر كما هو معتاد عند تحضير أيّ من المعجنات وتقليبهم معاً ثم تركهم جانباً. ننخل الدقيق في وعاء كبير ثم إضافة الملح ويتم التقليب بعد مرور الوقت يتم سكب الخليط الذي سبق تحضيره على الدقيق والتقليب بعناية. يتم العجن بشكل هادئ وفي حالة الحاجه إلي الماء يتم وضع القليل من الماء الدافئ بحيث تصبح عجينة القطايف في النهاية ناعمة وسائلة دون وجود أيّ تكتلات. نقل خليط القطايف إلي الخلاط ويتم تشغيل الخلاط عدة دقائق، تحتاج الخميرة إلي وقت كافي حتى تختمر ويتضاعف حجمها عن طريق وضع غطاء فوق الخليط ثم نقلها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعه حتى تختمر جيداً. تحضير مقلاة من التيفال ويتم صب كمية من الخليط على شكل دائري حيث يتم نضج القطايف على جانب واحد فقط وللتأكيد من نجاح القطايف يظهر لك فقاعات من الأعلى حتى الانتهاء من كمية القطايف وبعد ذلك تصبح جاهزة للحشو بالحشوة المرغوبة.

طريقة التحضير: