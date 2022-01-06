طريقة عمل السليق بالدجاج في المنزل بأبسط طريقة

طريقة عمل السليق بالدجاج، تعد أكلة سليق الدجاج واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وخاصة في المملكة السعودية حيث تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة المفيدة لصحة الجسم وهي من الأكلات الشهية واللذيذه ويتم اضافة الحليب على هذه الأكلة حتى تتميز بطعم شهي ولذيذ، ويوجد أيضا طرق أخرى لتجهيز سليق الدجاج مثل سليق بالدجاج والقشطة وسليق بالدجاج بالحليب ولكن سوف نوضح لكم طريقة عمل صديق الدجاج في المنزل بخطوات سهلة ومكونات متوفرة لديك في المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل سليق الدجاج بالخطوات.

مقادير السليق بالدجاج

المكونات

دجاجة مقطعة أربع قطع

2 كوب أرز بسمتي

خمس حبات هيل

ستة حبة مستكة

ورق قرفة

حبه ليمون كبيرة

ملعقة من الملح

ثلاث أكواب مرقة الدجاج

ملعقة من الخل

ثلاث ملاعق من الحليب البودر مضاف إليه ثلاث أكواب من الماء ونصف ملعقة من البهارات

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة تجهيز السليق بالدجاج

أولا: يتم غسل وتنظيف الدجاج جيدا ثم نقوم بتجهيز وعاء وإضافة فيه المستكه والملح وورق الغار والقرفة والبصل ووضع فيها الدجاج والماء وتترك على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ثانيا: يتم وضع الدجاج في وعاء آخر يتم حفظ ماء السلق ثم نقوم بإضافة معجون الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود وتوزيعها جيداً عليها ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

ثالثا: بعد ذلك يتم تجهيز وعاء متوسط ووضع في مرق الدجاج وبعد أن يغلي على النار يقوم بوضع الأرز بعد غسله وتصفيته من الماء ثم يترك على نار هادية بعد أن يتشرب الماء ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الأرز ويترك على النار حتى ينضج ويتم تقليبه بشكل دائم.

رابعا: يتم تسخين السمنة على النار ثم يتم وضعها على وجه سليق الدجاج ويتم توزيع السمنة على الأرز حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم يتم وضعه في طبق التقديم وعليه سليق الدجاج ويتم تناولوا وبالهناء والشفاء.

تعد وجبة سليق الدجاج واحدة من الوجبات اللذيذة وذات الإقبال الكبير من جانب الكثير من المواطنين وخاصة في السعودية ومنطقة الخليج العربي.

هذا وتعد وجبة سليق الدجاج واحدة من الأكلات المميزة التي وصفناها في السعودية والمناطق في الخليج العربي، وتمتاز سليق الدجاج بالنكهة الرائعة بفضل التوابل المضافة إليها خاصة وأن سليق الدجاج وجبة مفضلة لدى الكثيرون من المواطنين في كل مكان وتمتاز بطعم رائع وجميل ومميز لكل المواطنين في كل مكان.