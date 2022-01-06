حضري لأطفالك والعائلة كيكة بالجبنة الكريمي رائعة وشهية

يبدع المطبخ الغربي في تحضير الكيك نظراً لأنها أكثر أنواع المعجنات المحببة لديهم والتي يعتمدون عليها في كثير من الوجبات، وخلال كل فترة تقوم بالتشكيل في الكيك بطريقة مختلفة وتدخل مكونات قد تبدو غريبة ولكنها تظهر في النهاية لذيذة ورائعة، وقد انتقلت إلينا بعض الوصفات الكيك التي انتشرت سريعاً وأصبحت البرامج التلفزيونية الخاصه بالطبخ تقوم بنقلها وهي كيكة الجبنة الكريمي التي تعتبر أحدث ما توصلنا إليه في مجال أصناف الكيك وتعتبر تلك المكونات خفيفة أو مناسبة للجميع عند تناولها وفي الواقع نحن نحب التجربة لذلك يبحث الجميع عن طريقة تحضير كيك الجبنة الكريمي للتغيير بدلاً من الأصناف الأخرى لذلك نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كيكة الجبنة الكريمي بسهولة.

طريقة تحضير كيكة الجبنة الكريمي

مكونات التحضير:

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من مسحوق اللبن البودرة.

بيضة واحده.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

مقدار ربع كيلو جرام من الجبنة الكريمي.

كوب من الشاى الخفيف.

كوب سكر.

رشة ملح.

قطر بارد.

يعتبر تسخين الفرن قبل بداية التحضير من أهم الخطوات لإعداد كيكة ناجحة بالإضافة إلي تجهيز قالب من للكيك ودهن بالزبدة مع رشه من الدقيق. تحضير منخل صغير الحجم ووضعه في بولة عميقة ثم يوضع الدقيق حتى يتم من خلاله ثم وضع الملح على الدقيق ومسحوق البيكنج باودر مع التقليب. تحضير البيض باستخدام الخلاط مع الفانيليا والسكر واخلطيهم معاً حتى تصبح المكونات سائلة وخفيفة. بعد خلط المكونات جيداً يتم إضافة باقي المكونات السائلة من الشاي والزيت ومسحوق اللبن البودرة وتشغيل الخلاط مرة أخرى. يتم عجن خليط الكيك عن طريق وضع المكونات السائلة بعد خلطها جيداً على الدقيق والعجن جيداً ثم وضع الخليط بعد عجنه جيداً في القالب المجهز في البداية. بعد الإنتهاء من وضع الخليط يتم إضافة خليط الجبنة الكريمي ثم نقوم بوضعها في الفرن الساخن على نار 180 درجة مئوية. نترك الكيك حتى تمام النضج وعند إخراجها يوضع القطر على الكيك وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها.

طريقة التحضير: