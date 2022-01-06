طريقة عمل السحلب في المنزل بأبسط طريقة

طريقة عمل السحلب في المنزل، يعد السحلب واحدا من المشروبات الشتوية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحبون تناولها بشكل دائم كما أنه يحتوي على العديد من العناصر والفوائد الهامة التي تعمل على تغذية الجسم ويقوم بتقوية العظام ويوجد له الكثير من الفوائد الهامة للمحافظة على صحة الجسم، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل السحلب و أهم الفوائد الموجودة فيه.

طريقة عمل السحلب

المكونات

ست ملاعق من السحلب

ملعقتين من جوز الهند

ملعقتين من الزبيب

ملعقتين من المكسرات

قليل من القرفة

2 كوب من الحليب

قليل من السكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم وضع الحليب على النار ثم إضافة السكر وبعد أن يذوب نقوم بإضافة السحلب إلى الحليب بشكل تدريجي مع تقليبه بشكل دائم حتى يصبح القوام متماسك ثم نقوم بترك السحلب على النار لمدة دقيقتين.

بعد ذلك يتم رفع السحلب من على النار ووضعه في الأكواب الخاصة بالتقديم وإضافة المكسرات والسحلب وجوز الهند والزبيب ويمكن إضافة القرفة على حسب الرغبة بعد ذلك يتم تناوله وبالهناء والشفاء.

فوائد السحلب للجسم

السحلب يساعد بشكل كبير على تغذية الجسم وتقوية عظام الإنسان كما أنه يحافظ على الصحة من التعرض للإصابة ومشكلات العمود الفقري والمفاصل بفضل احتوائه علي نسبه كبيرة من الكالسيوم ويحافظ على الصحة من الإصابة بالروماتيزم.

يعمل السحلب علي تقليل ضغط الدم المرتفع ويساعد بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة ويعمل على تنشيط الدورة الدموية وعند تناوله في فصل الشتاء يساعد بشكل فعال على تدفئة الجسم الإنسان.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة وفقدان الوزن بشكل دائم يساعد السحلب على زيادة الوزن بشكل آمن ويتم استخدامه في معالجة الإسهال كما أنه يتم استخدامه في علاج مشاكل الرحم التي تتعرض لها معظم النساء مثل النزيف.

يعمل هذا المشروب على تقليل التوتر والقلق الشديد ويقوم بتحسين الحالة المزاجيه والنفسية عند تناوله ويدخل في علاج قرحة المعدة ويتم استخدامه في معالجة مشكلات القولون ويقوم بتغذية المرأة الحامل والجنين بفضل احتوائه علي نسبة كبيرة من الكالسيوم.

يذكر أن السحلب يحوي قيمة غذائية كبيرة خاصة في وجود النشا والمكسرات واللبن وهي عناصر جديدة من أجل دعم الصحة العامة خاصة وأن السحلب واحدا من المشروبات الغذائية التي تصلح في كافة الأجواء وتفيد الصحة العامة بشكل كبير ويبدو السحلب واحدا من المشروبات التي ننصح بها بشكل كبير خاصة وأنها مفيدة.

هذا ويعد السحلب واحدا من المشروبات الشتوية المفضلة لدى الكثير من المواطنين، خاصة وأن السحلب يحوي الكثير من السعرات الحرارية القوية والتي تسهم بشكل كبير في تدفئة الجسم وعدم شعوره بالبرودة خاصة في ظل أشهر يناير والتي تكون شتوية بشكل كبير على الكثير من المناطق المختلفة في كل مكان فيما يخص السحلب.