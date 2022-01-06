هذه المساحيق الأربعة كافية لتغميق الشعر الابيض من الجذور صبغة لشيب الشعر طبيعية باللون البني

طرق صبغ الشعر الابيض باستخدام وصفات طبيعية من المنزل، هذا ما تنجه عايه مؤشرات البحث في الفترة الاخيرة من قبل السيدات والرجال حال ظهور الشيب المبكر الذي أصبح من أكثير المشاكل التي يواجهه البعض، ويرجع ظهور الشعر الابيض لعدة عوامل تكون هي السبب الرئيسي فى تلك المشكلة ولكن اغلبعا نجدها عوامل وراثية، ولذلك اليوم اتينا لكم ببعض الوصفات المجربة في صبغ الشيب المبكر والتي اثبتت فعاليتها الفائقة من اول استخدم.

خلطة الزيت مع العسل لصباغة الشعر الابيض

مع وصفة العسل والزيت التي حققت نتيجة اجابية من اول استعمال سصيبح شعرك اسود الليل فقط احضري كوب من الماء مع ملعقتين كبيره من زيت الزيتون وضيفي عليهم كوب من عسل النحل الابيض وملعقتين من القرفه المفرومه امزجي جميع المكونات معا في وعاء ثم ابدئي طبقي الخلطه على خير من الشعر ويترك لمده خمس ساعات على الاقل قبل ان شرب الماء البارد تلك الوصفة مرة واحدة من كل شهر لنتيجه مبهرة.

خلطة الشاي والقهوة لصبغ الشيب باللون البني الغامق

للوصول إلى لون بني غامق وجذاب عليكي بتلك الوصفة المذهلة التي تعطيكي النتيحة المرغوبة، وذلك من خلال نصف كوب من القهوة وثلاث ملاعق كبيرة من الشاي وكوب نن الماء وتغلي المكونات معا ثم يطبق الخليط على كامل الشعر ويترك لمدة ثلاثة ساعات قبل شطفه بالماء البارد، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوعين.

وصفة عصير البنجر لصبغ الشعر باللون الاحمر

مع البنجر يمكن الحصول على لون أحمر مع تطبيق الوصفة من اول استخدام ستتخلصين من الشيب نهائيا، فقط اخلطي كلا من كوب من مغلي البنجر مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وتمزج المكونان معا ثم وزعي الخليط على شعرك بالكامل، وبعد مرور ساعة يشطف بالماء الفاتر.

عصر الليمون لصبغ الشعر الابيض باللون الأصفر

تختلف الوصفات الطبيعية الفاعلة في صبغ الشيب من واحدة لأخري، فكل وصفة تعمل على تغطية الشعر الابيض وصبغه بلون مختلف، وللوصول إلى اللون الأصفر الفاتح عليكي بتابع وصفة اليوم، فقك اخلطي كوب كبير من عصير الليمون مع ملعقتان من زيت الزيتون ثم ضغي الخلطة على الشعر مع التدليك، وبعدها يفضل الحلوس لمدة نصف ساعة في الشمس، ثم يشطف بالماء البارد.