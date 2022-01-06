طريقة عمل البسبوسة المرملة السادة بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة

تعتبر البسبوسة ، من أشهر أنواع الحلويات التي تشتهر بها مصر وجميع البلاد العربية، وهى من أطباق الحلويات الأساسية على الموائد الرمضانية، وطريقة تحضيرها تختلف من بلد لآخر على حسب الأذواق، فكثير من الناس يفضلون تناولها بمكسرات، أو القشطة، أو الشكولاتة، أو التمر، وهذا على حسب الرغبة، وهي حلوى يتم طهيها بشكل سريع ولا تكلفنا وقت طويل أثناء التحضير، وتستطيع السيدات القيام بصنعها في البيت بطريقة ناجحة ومقادير مضبوطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة السادة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات البسبوسة المرملة السادة

تحتوي على العديد من المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيس من البسبوسة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب من الحليب. كوب من الزبادي. ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة. ٢ كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة السادة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع البسبوسة، والبيكنج بودر، والسمنة ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الحليب والزبادي ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نستمر بالتقليب حتى تتكون لدينا عجينة طرية وثقيلة، ثم نحضر صينية متوسطة وندهنها بقليل من السمنة.

ثم نصب خليط البسبوسة فيها الصينية، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الصينية كلها.

نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى ترتفع ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد مباشرة حتى تتشرب جيداً.

نغطي الصينية بكيس من البلاستيك ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً ويسهل تقطيعها.

بعد ذلك نحضر طبق التقديم ونرص عليها قطع البسبوسة عليه، ثم نزين القطع بقليل من المكسرات وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل البسبوسة المرملة السادة

توجد بعض النصائح يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-