معجزة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

إزالة الشعر الزائد بالخل هي من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في التخلص من الشعر الزائد أو الشعر الغير مرغوب به في الجلد، حيث أن مشكلة الشعر الزائد وظهوره على سطح الجلد من أكثر العقبات الجمالية التي تواجه النساء والرجال كل فترة، وذلك بسبب نمو الشعر الزائد وظهوره باستمرار، ولذلك يتم إزالة الشعر من خلال الليزر ولكنه غالي الثمن، أو يتم إزالته بالمنتجات الكيميائية وهي ضارة للبشرة، وتعمل على اسمرار مسام الجلد، ولكن يمكن إزالة الشعر من خلال الخل، حيث أن الخل يمتلك الكثير من الفوائد العلاجية التي تقوم بتنظيف البشرة من أي شعر غير مرغوب فيه.

إزالة الشعر الزائد بالخل

يمكن تطبيق تلك الوصفة في أي منطقة بالجسم للرجال أو النساء، حيث أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجسم، والوصفة كالتالي:

المكونات

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الجيلاتين البودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الماء البارد.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

في طبق نقوم بخلط النشا مع الماء البارد، ونقوم بتقليب النشا جيدا حتى يذوب تماما ويختفي.

في طبق أخر نقوم بخلط الخميرة والخل والزبادي معا، ونقلبهم معا حتى تمام التجانس.

في طبق أخر نقوم بتذويب الجيلاتين البودر مع الماء الدافئ ونقلب الجيلاتين جيدا حتى يختفي تماما.

نقوم بإضافة خليط النشا إلى خليط الخميرة والخل والزبادي ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف لهم خليط الجيلاتين ونقلبهم معا حتى يتجانسوا.

نقوم بفرد الخليط على بشرة نظيفة ومغسولة باتجاه نمو الشعر.

نترك الخليط على الجسم بالكامل حتى يجف.

نقوم بإزالة الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر.

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر بالخل نقوم بترطيب البشرة بزيت الزيتون.

فوائد الخل للبشرة

يمتلك الخل الكثير من الفوائد الصحية للبشرة حيث أنه يقوم بما يلي: