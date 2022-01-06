معجزة القهوة للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا حتي لو شعرك كله أبيض بدون أي مواد كيميائية

القضاء على الشيب بالقهوة هي من أسهل الوصفات الطبيعية التي يمكن تنفيذها في المنزل من أجل الحصول على شعر أسود أو بني، حيث أن القهوة تتميز بوجود الكثير من الفوائد الصحية والغذائية بداخلها، ولذلك يمكن الاعتماد عليها في حل مشاكل الشعر والبشرة، ولذلك تعتمد شركات تصنيع منتجات التجميل بشكل كبير عليها من أجل تصنيع أفضل المنتجات العالمية، حيث أن القهوة من أهم العناصر التي يمكن بفضلها الحصول على شعر غامق وناعم وجميل، لأنها تقوم بصبغ لون الشعر، كما أنها تقوم بالقضاء على الشعر الأبيض وعلامات التقدم في العمر.

القضاء على الشيب بالقهوة

تعتبر القهوة من أهم العناصر المستخدمة في صبغ الشعر الأبيض، حيث يتم تنفيذ هذه الوصفة بالتفصيل من أجل تلوين الشعر الأبيض باللون الأحمر الغامق مثل الممثلات الفرنسيات، والوصفة كالتالي:

المكونات

نصف كوب من القهوة المطحونة.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من دم الغزال وهي بودرة متوفرة في محلات العطارة.

نصف كوب من مغلي الكركدية.

نقوم بتقليب جميع المكونات معا في طبق كبير.

نقوم بفرد الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات.

نقوم بغسل الشعر جيدا ثم نضع زيت جوز الهند على الشعر.

تطبق الوصفة مرة كل شهر للحصول على نفس اللون.

طريقة التحضيرماسك القهوة والحناء للشعر الأبيض

يعتبر هذا الماسك من أكثر أنواع الماسكات في مجال تلوين الشعر باللون الغامق، لأن القهوة والحناء يقومان بصبغ الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويمكن تنفيذ الوصفة كما يلي:

المكونات

نصف كوب من القهوة.

نصف كوب من مسحوق الحناء الطبيعي.

مغلي الشاي الأحمر مقدار كوب كامل.

طريقة التحضير