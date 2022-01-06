أسرع كريب.. طريقة عمل عجينة الكريب بمقاديري المظبوطة 100% وهذه هي أسرار نجاحه مثل المحلات

طريقة عمل عجينة الكريب من أكثر الوصفات بحثاً، حيث ظهرت عجينة الكريب لأول مرة في دولة فرنسا ولكنها كانت أحد أصناف الحلويات فقط، ثم تم انتقالها إلى عدة دول مختلفة خاصة المطلة على البحر المتوسط ومنها مصر، ولكن المصريين قاموا ببعض الإضافات عليها ووضعوا لمستهم الخاصة، فقاموا بالعديد من الطرق لأخراجها بأكثر من طعم، فمثلا هناك كريب باللحوم وأخر بالخضروات والفراخ وغيرها من الإضافات الكثيرة التي جعلت مذاقها أكثر من رائع.

طريقة عمل عجينة الكريب

المكونات

كوب من الدقيق.

بالاضافة الى كوب من اللبن.

ثلاث ملاعق من الزبدة اللينة.

نصف ملعقة فانيليا سائلة.

بيضتان.

ملعقة كبيرة سكر أبيض في الكريب الحلو، وملعقة ملح صغيرة في الكريب الحادق.

احضري خلاط كهربائي وقومي بوضع اللبن والبيض بداخله ثم تشغيله، وهذه طريقة عمل كريب الخلاط.

يتم إضافة كلا من الفانيليا والسكر أو الملح أثناء تشغيل الخلاط.

بعد الانتهاء من خلط المكونات السابقة، يتم إحضار وعاء ونضع الخليط السابق بداخله ثم إضافة الزبدة مع التقليب جيدا، ثم يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب حتى يتم التجانس، وهذا هو سر النجاح.

قومي بوضع الخليط السابق داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

احضري مقلاة غير لاصقة وادهنيها بطبقة رقيقة من الزبدة.

قومي باستخدام مغرفة لوضع كمية مناسبة من الخليط في المقلاة على نار متوسطة.

عند أحمرار الطبقة الملاصقة للمقلاة يتم قلبها على الوجه الأخر.

كرري نفس الخطوات السابقة على باقي الخليط.

طريقة عمل الكريبكريب البطاطس

المكونات

كريب

بطاطس محمرة.

جبن مختلفة الأنواع المفضلة لديك.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل ألوان.

كاتشب ومايونيز حسب الرغبة.

الطريقة

قومي بوضع عجينة الكريب الذي تم طهيها في الفقرة السابقة داخل طاسة ساخنة، ثم ضعي الجبن في البداية حتى تذوب بفعل درجة الحرارة، ثم البطاطس المحمرة وشرائح الطماطم والفلفل ثم الكاتشب والمايونيز، قومي بلف الكريب على شكل مثلث ثم تحميره من كل الجهات.

بعد أن ذكرنا لكِ طريقة عمل عجينة الكريب يمكنك عمل كريب بأنواع مختلفة سواء بالخضروات واللحمة المفرومة المعصجة او الفراخ المكعبات المشوية أو قطع الناجتس أو الجمبري المقلي وغيرها من الأطعمة المختلفة، مع نفس الإضافات التي تم ذكرها في طريقة عمل كريب البطاطس.