لشعر حرير وناعم.. فرد الشعر بالنشا والبيض مهما كان مجعد وخشن ستبهرك النتيجة بدون بروتين

فرد الشعر بالنشا والبيض من أفضل أنواع البروتين الطبيعي، إن الوصول إلى درجة النعومة واللمعان دون استخدام أي مواد كيميائية للشعر يعد من أهم متطلبات فئة كبيرة من الناس، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل وواضح داخل هذا المقال، فسوف نقوم بحل مشكلة الشعر المجعد والخشن بصورة نهائية.

فرد الشعر بالنشا والبيض

إن نجاح طريقة فرد الشعر بهذه المكونات الطبيعية تعتمد بصورة كبيرة على التزامنا الحرفي بالمكونات وخطوات التحضير الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

بياض ثلاث بيضات.

كوب كبير من الزبادي.

تتمثل أولى خطوات تحضير هذه الطريقة في وضع بياض البيض مع الزبادي والنشا في إناء صغير، ومن ثم نقوم بالتقليب بصورة مستمرة، حتى نتأكد من أننا حصلنا على خليط كريمي متجانس بعض الشيء.

وعلى الجانب الأخر نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيدًا بالماء الفاتر، ومن بعدها نقوم بتقسيم الشعر إلى أكثر من جزء، حتى نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بشكل بسيط وسهل.

ومن ثم تأتي خطوة وضع الخليط وتدليك الشعر بمنتهى الرفق عن طريق الأصابع، حتى نتأكد من أن الخليط تم توزيعه في المناطق الداخلية للشعر.

ثم نقوم باستخدام غطاء من النايلون ونضعه على الشعر، ونترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعتين.

ومن بعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم بشكل جيد، وسوف نصل إلى النتيجة المرادة بصورة مباشرة.

ويفضل أن يتم تكرار هذه العملية مرتين أو 3 مرات على مدار الأسبوع، وذلك لكي نحصل على شعر ناعم ولامع.

حيث اكتشفنا أن لهذه الطريقة العديد من الفوائد للشعر بجانب إعطائه النعومة المطلوبة، فالمكونات المتواجدة بهذا الخليط تساهم في زيادة معدلات نمو الشعر بصورة كبيرة ومنعه من التساقط.

كما يساعد الخليط على تقوية بصيلات الشعر. وتمنع الشعر من تعرضه إلى الجفاف بشكل كبير، وهذه المميزات ساعدت انتشار هذه الوصفة ما بين فئة كبيرة من الناس.

بروتين طبيعي للشعر

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم بشكل توضيحي عن كل ما يدار حول طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض. حيث تأكدنا بأن هناك الكثير من الفوائد التي تقدمها هذه المكونات للشعر. على عكس ما كان يحدث مع كريمات الفرد التي يتواجد بها الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالشعر.