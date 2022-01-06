أسرار التجار.. تخزين البطاطس من السنة للسنة من غير ما تسود أو يتغير طعمها أو لونها

لا غنى عن تواجد ثمار البطاطس بالمنازل حيث أن معظم الأشخاص يفضلون تناولها بطرق مختلفة أهمها وأطيبها مذاقا وصفات البطاطس المقرمشة والمقلية ورقائق البطاطس المعروفة والتي من الممكن تحضرها في المنزل ويطلبها الصغار والكبار باستمرار لذا نتعرف بالتفصيل على أهم طريقة من الممكن أن تساعد في الحصول على البطاطس نظيفة وخالية من أي أمراض ولا يشوبها التعفن حتى تكون صالحة للاستخدام، ومن خلال ما سنقوم بعرضه فيما يأتي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الصحيحة والتي من خلالها من الممكن أن يتم التخزين لثمار البطاطس ومن دون تعرضها لأي نوع من أنواع البكتيريا المسببة للتعفن.

خطوات بسيطة تساعد في التخزين السريع للبطاطس نتعرف عليها من خلال إجمال المعلومات التي تتضمنها فقراتنا القادمة.

حيث تعتبر الطريقة التي تساعد في تخزين ثمار البطاطس تيسر كثيرا على ربة المنزل مهمة توفر أهم نوع من أنواع الخضار وهو البطاطس.

والذي يعتبر من أهم أنواع الخضراوات متعددة الاستخدامات ومتنوعة من حيث طرق طهيها، وبالنسبة للتخزين فلا بد وأن نراعي أن تكون الثمار المخزنة هي السليمة فقط والخالية من العفونة.

أو اللون الأخضر حيث جزم الأطباء أن مختلف الثمار من البطاطس والمحتوية على لون أخضر تكون سامة، وبالنسبة لأهم خطوات التخزين نتبعها من خلال الآتي:

طريقة تخزين البطاطس من السنة للسنةخطوات تخزين البطاطس من السنة للسنة

البطاطس من السهل جدا على ربات البيوت أن تقمن بتخزينها وبكميات ليست بالقليلة بل كميات تكفي للاستهلاك طوال مدة اثني عشر شهرا، وتلك الطريقة لا بد فيها من اتباع الخطوات القادمة: