بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن لحرير انسيابي اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالفازلين هي من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في القضاء على خشونة وهيشان وتجاعيد الشعر، حيث أن كل النساء تحلم بشعر جميل وأملس وناعم، وذلك بسبب إظهار أنوثتها وجمالها، والشعر الخشن يعمل على منح المرأة مظهر غير لائق، فتبحث كافة النساء عن المنتجات التي تقوم بفرد الشعر بسرعة، ولكن تلك المنتجات تتكون من مواد كيمائية ضارة تقوم بإتلاف بصيلات وجذور الشعر، ولذلك تلجأ السيدات إلى الوصفات الطبيعية، حيث أنها أكثر فعالية وأفضل من ناحية الأمان وعدم إتلاف جذور الشعر، ومن أهم الوصفات الفعالة في تنعيم الشعر الخشن هي وصفة الفازلين.

فرد الشعر الخشن بالفازلين

يعتبر الفازلين من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة في تنعيم الشعر، حيث أن الفازلين يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر المغذية للشعر، ويوجد به الكثير من الكالسيوم والبروتينات والمعادن، حيث أن الشعر لن يتم تعديل خشونته وملمسه دون تغذيته بشكل صحي وسليم، ويتم تطبيق الوصفة كما يلي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الفازلين الذائب في الميكروويف أو على النار.

نصف كوب من الخميرة.

ربع كوب من عسل النحل الطبيعي.

علبة زبادي.

علبة زبادي. نصف كوب من النشا.

ربع كوب ماء.

في وعاء على البارد نقوم بخلط النشا والخميرة والماء معا، حتى تذوب جميع المكونات.

ثم نقوم بخلط باقي المكونات فوق خليط النشا.

نضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

تطبيق الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على شعر ناعم حرير

طريقة التحضيرفرد الشعر الخشن بالموز

يعتبر حلم الحصول على شعر ناعم من أهم الأمنيات التي تتمناها كل النساء، وذلك من أجل إظهار الجمال والجاذبية، حيث يمكن تطبيق الوصفة التالية من أجل تنعيم الشعر وفرده في وقت قياسي، والوصفة كالتالي:

المكونات

3 حبات موز اصفر.

2 علبة زبادي.

نصف كوب زيت اللوز الحلو

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخفق كافة المكونات السابق ذكرها في الخلاط جيدا حتى تختلط وتتجانس.

نقوم بتنظيف الشعر من أي رواسب أو زيوت قبل وضع الخليط عليه.

نضع الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة.

طريقة التحضير